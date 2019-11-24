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Политолог рассказал о «гонконгском законе» США 

Газета.Ru 2 часа назад
Политолог рассказал о «гонконгском законе» США
Фото: РИА Новости
Сенат США во вторник единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге". Теперь документ должны согласовать в палате представителей, которая ранее приняла похожий законопроект. Таким образом, двум палатам конгресса нужно прийти к единому варианту, который передадут на подпись президенту, передает Радио Sputnik.
Сенат в рамках той же сессии проголосовал за законопроект, который запрещает поставки из США некоторых видов амуниции полиции Гонконга.
На голосование в сенате отреагировали в Пекине. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что принятый сенатом США законопроект по "Защите прав человека и демократии в Гонконге" "пренебрегает фактами и правдой".
Почему США принимают законы, касающиеся ситуации в Гонконге, объяснил в эфире радио Sputnik политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.
"США в последние 30 лет хотят иметь отношение ко всему. Мы жили в однополярном мире, где единственным центром силы были Соединенные Штаты. Это было для нас незаметно, потому что это существовало в формально общих институтах в виде ООН, ВТО, МВФ, где казалось, что мы вместе принимаем решения. Но когда выяснилось, что экономически Китай обгоняет США, а политически у России есть собственные интересы, то оказалось, что мы живем не в общем мире, а в мире, который построили США. Это показали санкции против России, выяснилось, что юрисдикция Соединенных Штатов распространяется почти на весь мир — мы это видим по арестам наших граждан. США относятся к этому миру как к собственному, и себя считают единственным гегемоном", ‒ отметил Леонид Крутаков.
По его мнению, если бы США не старались иметь отношение ко всему, что происходит в мире, события развивались бы иначе.
"Конечно, США, с одной стороны, не имеют отношения к Гонконгу. А с другой стороны, если бы США не имели отношения к Гонконгу, там не было бы массовых беспорядков. Если бы Соединенные Штаты не имели отношения к Украине, там не было бы Майдана. Если бы США не имели отношения к Сирии, там не было бы войны.
Мы живем в распадающемся монополярном мире, где США по-прежнему пытаются устанавливать свои правила. Ничего содержательного предложить миру они не могут, поэтому предлагают войну и дестабилизацию", ‒ считает Леонид Крутаков.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. За это время полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, младшему из которых 11 лет. Больше полутора тысяч человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее, протесты не прекратились, а стали более ожесточенными. В последние дни протестующие сменили тактику и стали оккупировать кампусы университетов. Из соображений безопасности все учебные заведения закрыты. Гонконг переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей и мостов.
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Теги:
В мире , Леонид Крутаков , ВТО , МИД , Международный валютный фонд , ООН , Финансовый университет , Сенат США , ИА Sputnik , Гонконг , Китай , США
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