Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе

Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации.

Портал The Insider, номинальным владельцем которого является либеральный активист Роман Доброхотов , накануне опубликовал материал, поданный как результат расследования. В публикации названы имена неких «сотрудников ГРУ », которые якобы могут быть причастны к отравлению болгарского предпринимателя, «оружейного барона» Емельяна Гебрева и его сына в 2015 году. Утверждается, что бизнесмена пытались отравить веществом «Новичок».

Уже во втором абзаце материала предсказуемо упоминается куда более известное дело о «семейном» отравлении — покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Собственно, о расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль , о «Новичке» и тому подобном давно не было никаких новостей (если не считать новостей о том, что Би-Би-Си решила снять драму в трех частях на эту тему), так что нынешняя публикация актуализовала тему «отравителей из ГРУ». Сообщается, что Insider провел расследование отравления Гебрева совместно с другим интернет-порталом — Bellingcat, который активно раскручивал версию «русского следа» в покушении в Солсбери. Ранее появлялись публикации о связи «расследователей» из Bellingcat с британским минобороны

Третьим участником нынешнего «расследования» выступил немецкий журнал Der Spiegel. Именно это издание в августе этого года муссировало историю «немецкого Скрипаля» — убийство в Берлине некоего Зелимхана Хангошвили , выходца из Грузии , этнического чеченца, принимавшего участие в чеченской войне на стороне боевиков. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала историю застреленного в Германии экс-боевика, которая отдает криминалом, но была подана в Spiegel как «убийство по поручению зарубежной спецслужбы», однозначно намекая в сторону Москвы

Газета ВЗГЛЯД разбирала и собственно историю болгарского олигарха Емельяна Гебрева, которая в сентябре «всплыла» в связи с уголовным преследованием лидера болгарского движения «Русофилы» Николая Малинова, обвиненного в шпионаже. Болгарская пресса называет «скандальным торговцем оружием». Весной этого года Гебрев вдруг заявил финансируемому Конгрессом США радио «Свободная Европа» (и это заявление тиражировалось, в частности, через совместный медиапроект радио «Свобода» и «Голоса Америки») о том, что еще в 2015 году его пытались отравить «Новичком».

Тогда же Bellingcat опубликовал имя «агента ГРУ», который, как было написано, дважды пытался отравить болгарского оружейного бизнесмена. Это некий « Денис Сергеев », он же « Сергей Федотов », который также был якобы третьим участником покушения в Солсбери. Утверждалось, что он в Британии он действовал сообща с Русланом Бошировым («он же Анатолий Чепига ») и Александром Петровым («он же Александр Мишкин »). Сообщалось, что в 2019 году — то есть через четыре года после предполагаемого отравления Гебрева «Новичком» — Сергеев-Федотов был обнаружен на видеозаписях, призванных подтвердить это отравление. Он же упомянут и в нынешней публикации, наряду с целым списком «агентов». Правда, причастность людей из этого списка к отравлению Гебрева «доказывается» фразами типа: «Федотов прилетел в компании с Данилом Степановым (Данилом Капраловым) 23 мая… Совпадение это или нет, но в мае Гебреву снова стало хуже».

«Сейчас муссируется история, которую Гебрев пытался поднять полтора года назад. Несколько недель она обсуждалась в наших СМИ, но потом волна схлынула, поскольку ничего серьезного и заслуживающего внимания там не оказалось», — рассказал газете ВЗГЛЯД болгарский политолог, бывший посол Болгарии в Белоруссии Петко Ганчев.

Версию об отравлении Гебрева «Новичком», которую сейчас вновь вытащил The Insider, еще в феврале опроверг не кто иной, как генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров — тот самый, который сейчас курирует «шпионское дело» Малинова. Цацаров сообщил: Гебрева пытались отравить не «Новичком», а хлорпирифосом — средством от садовых вредителей, которое продается в любом магазине сельхозтоваров. А в сообщениях 2015 года, по свежим следам отравления Гебрева не упоминались никакие «русские шпионы». Речь шла о «войне» двух бизнес-магнатов, Гебрева и банкира Цветана Василева за завод по производству боеприпасов «Дунарит» в болгарском городе Русе.

«Надо сказать, что отношение к самому этому бизнесмену в Болгарии весьма критичное — его относят к олигархам, который нажил состояние противозаконным путем», — отмечает болгарский политолог Ганчев.

Собеседник добавил: «Надо отметить, что нынешняя публикация об „отравлении ГРУ болгарского бизнесмена“ появилась почти в то же время, когда в Сербии муссируют „шпионский скандал“.

Версию о „гэрэушниках“, орудующих по всей Европе, и едва ли не в первую очередь в Болгарии, актуализируют с завидной регулярностью. В октябре The New York Times упомянуло отравление Гебрева в нашумевшей статье о „секретной воинской части 29155“, не прошло и месяца, как с этой же версией выступил Spiegel и два „разоблачительных“ интернет-портала. Болгария оказывается на переднем крае борьбы с „русскими шпионами“ — напомним о высылке в октябре первого секретаря посольства России в Софии, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

Но болгарский эксперт Петр Ганчев недаром упомянул Сербию. Сейчас в соседней балканской стране активно появляются публикации, которые, как отмечала газета ВЗГЛЯД собирают в одну кучу и свое „шпионское видео“, и „попытку военного переворота в Черногории“ (за которой якобы также стоит Россия), и все то же дело Скрипалей. Покушение на Гебрева в Болгарии и заговор против властей Черногории, перечислены через запятую в упомянутом выше „разоблачении“ от The New York Times. И наконец, „участник неудачной попытки переворота в Черногории“, некто Владимир Попов , он же Моисеев, обнаружился в „списке шпионов“ от Insider, Bellingcat и „Шпигеля“.

Череда шпионских скандалов на Балканах напоминает волну истерии вокруг „вмешательства“ ГРУ во всевозможные сферы деятельности, прокатившуюся в последние месяцы по Западной и Центральной Европе. Напомним, след российских силовиков тогда „находили“ в Австрии, Франции, а позже в Чехии и Испании.

По мнению Ганчева, применительно к Болгарии актуализация „дела Емельяна Габрева“ должна отвлечь внимание от критики действующего правительства страны. Кабинет во главе с Бойко Борисовым обвиняют в срыве выгодного для страны проекта газопровода „Южный поток“, отметил собеседник. „Шпионский скандал“ в Сербии ввиду активизации контактов Москвы и Белграда, после визита Владимира Путина в Белград, и в преддверии намеченного визита сербского президента Александра Вучича в Москву, добавил болгарский эксперт.

Если первой целью нынешнего „шпионского“ вброса можно считать противодействие восстановлению влияния России на Балканах, то вторая цель — куда шире. Хотя, как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации , ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов , — и к этой цели имеет отношение газопровод.

»В Конгрессе США не так давно вновь активизировались заявления о том, чтобы сорвать «Северный поток — 2». Если не сорвать, то затянуть хотя бы на год. За это время у американцев будет возможность продвинуть свой дорогостоящий сжиженный природный газ (СПГ), который они сейчас так активно рекламируют, — напомнил Морозов. — Поэтому и нужна волна информационной войны, которая бы заставила «возбудиться» общественному мнению и политическому классу Евросоюза».

В конечном итоге, эта санкционная волна вокруг «Северного потока» будет способствовать только продвижению американского газа на европейский рынок, и дополнительному втягиванию стран Евросоюза в экономическую войну против России, полагает сенатор.

Наконец, третья цель «вброса» — это несколько аргументов для демонизации российских спецслужб.

«Это… скоординированная акция по очередной попытке скомпрометировать деятельность российских спецслужб на фоне впечатляющих результатов их работы по борьбе с международным терроризмом, в частности, в Сирии», — заметил в комментарии «Интерфаксу» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Именно этой цели, по его мнению, служит и нынешняя публикация об «отравлении „Новичком“ Гебрева», и шпионский скандал в Сербии и новые напоминания о провокациях в Черногории.