Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе

Испании, Сербии, Черногории. Эксперты выяснили, что против России начали информационную войну сразу в нескольких странах Европы — Болгарии

В сенсационных «расследованиях» фигурируют «Новичок», шпионы ГРУ , попытки переворота в Черногории, Каталонии , российские хакеры, допинг и другие страшилки. Как правило, везде используются данные антироссийского проекта, возможно связанного с разведкой США и Британии — сайта Bellingcat. Его поддерживают издания Insider, Der Spiegel, The New York Times и ряд других. Информационная война преследует три цели.

На днях западные блогеры и СМИ начали раскручивать новую «сенсацию» об отравлении газом «Новичок» в Болгарии.

В публикациях фигурируют имена неких «сотрудников ГРУ», которые якобы причастны к отравлению болгарского предпринимателя, «оружейного барона» Емельяна Гебрева и его сына в 2015 году. Утверждается, что бизнесмена пытались отравить «Новичком».

Параллельно «расследования» о сотрудниках ГРУ начали всплывать в испанской и сербской прессе.

Например, 21 ноября стало известно, что в Испании начато расследование о вмешательстве ГРУ во внутренние дела Испании и содействию независимости Каталонии. По данным Bellingcat, офицер ГРУ Денис Сергеев , которого также называли «третьим отравителем Скрипалей», минимум дважды посещал Барселону под именем Сергея Федотова , в том числе 29 сентября 2017 года — за два дня до референдума.

Еще один искусственный шпионский скандал создан в Сербии. 17 ноября в интернете было опубликовано видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом. На кадрах видно, как мужчины обмениваются пакетом на парковке в Белграде. Сообщается , что в нем якобы находились деньги.

При этом все «расследования» легко опровергаются. Так, генпрокурор Болгарии Сотир Цацаров уже сообщил, что Гебрева пытались отравить не «Новичком», а хлорпирифосом

А сам Гебрев воевал с банкиром Цветаном Василевым за завод по производству боеприпасов «Дунарит». Множество нестыковок в шпионском видео нашли и сербские журналисты. Попытка Испании выдать собственные проблемы со свободолюбивой Каталонией за диверсию шпионов ГРУ и вовсе кажутся смешными.

Издание «Взгляд» проанализировало западные «расследования» о ГРУ и пообщалось с экспертами по информационными войнам. Выяснилось, что новый «шпионский» вброс преследует три цели

Первой целью стало противодействие восстановлению влияния России на Балканах.

Вторая цель — сорвать строительство газопровода «Северный поток— 2» и втянуть страны ЕС в экономическую войну против России. В США ряд политиков хочет прописать санкции против «Северного потока — 2» в военном бюджете и заставить западные компании прекратить сотрудничество с «Газпромом» . Американцы мечтают продвинуть на европейский рынок свой дорогостоящий сжиженный природный газ.

«Поэтому и нужна волна информационной войны, которая бы заставила «возбудиться» общественное мнение и политический класс Евросоюза», — сказал ветеран Службы внешней разведки, сенатор Игорь Морозов.

Наконец, третья цель «вброса» — демонизация российских спецслужб.

«Это… скоординированная акция по очередной попытке скомпрометировать деятельность российских спецслужб на фоне впечатляющих результатов их работы по борьбе с международным терроризмом, в частности, в Сирии», — заявил «Интерфаксу» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.