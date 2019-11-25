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Украина

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым
Фото: РИА Новости
Жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга, видео его выступления опубликовано на YouTube.
Ситуацию на полуострове Волга сравнил со всесоюзной стройкой времен Советского Союза.
Волга также подчеркнул, что за пять лет в Крыму было построено множество электростанций, и теперь полуостров не только вышел на самообеспечение, но даже стал экспортером электричества в континентальную Россию.
"И Крым превратится в жемчужину, он превращается в жемчужину", — резюмировал Волга.
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
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Теги:
В мире , Политика , Украина , Законодательство , Крым наш , Тьерри Мариани , Василий Волга , Верховная Рада , Республика Крым
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