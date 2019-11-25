«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

Ситуацию на полуострове Волга сравнил со всесоюзной стройкой времен Советского Союза.

Волга также подчеркнул, что за пять лет в Крыму было построено множество электростанций, и теперь полуостров не только вышел на самообеспечение, но даже стал экспортером электричества в континентальную Россию.

"И Крым превратится в жемчужину, он превращается в жемчужину", — резюмировал Волга.