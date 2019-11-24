Британский журналист раскрыл правду о «российском следе»

Экс-сотрудник Би-би-си обвинил руководство в замалчивании связей британских политиков с РФ

Суини обвинил руководство вещательной корпорации в том, что оно отказывается публиковать материалы журналистских расследований, посвященных связям британских политиков с Россией Украиной . Как сообщила в воскресенье газета The Times, британский медиарегулятор Ofcom получил от него жалобу на Би-би-си.

Как утверждает журналист, бывшее начальство отказалось ставить в эфир несколько сюжетов, над которыми работал он сам и его коллеги.

Кроме того, упоминается анонсированный Би-би-си, но так и не вышедший в эфир выпуск специализирующейся на журналистских расследованиях программы Panorama, посвященный российскому предпринимателю Роману Абрамовичу

"Из-за угроз со стороны крайне правых, российского государства и их марионеток руководство Би-би-си во главе с генеральным директором корпорации Тони Холлом теперь так боится любых рисков, что журналистские расследования оказываются под угрозой, а должный уровень беспристрастности не поддерживается", — утверждается в жалобе Суини.

Представители Би-би-си с этими обвинениями не согласны и отмечают, что работа над некоторыми из упомянутых сюжетов по-прежнему ведется.

Сам репортер, проработавший на Би-би-си 17 лет и подготовивший сюжеты для многих выпусков Panorama, ушел из корпорации в октябре. Причиной стал скандал, в котором Суини оказался замешан, когда собирал материал для сюжета о британском ультраправом активисте и основателе радикальной группировки "Лига английской обороны" Томми Робинсоне. Он допустил несколько неосторожных высказываний во время беседы с помощницей Робинсона, которая тайно снимала их разговор.

После того как в сеть попала видеозапись, на кадрах которой запечатлен Суини, хвастающийся тем, что потратил на алкоголь значительную сумму из средств, полученных им от Би-би-си на рабочие расходы, корпорация начала в его отношении дисциплинарное расследование.