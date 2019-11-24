Украинцы штурмом взяли секонд-хенд 

Жители Украины передавили друг друга в борьбе за право первым ворваться в магазин секонд-хенда, где объявили распродажу.
Неприглядную картину можно было наблюдать в городе Ровно, сообщают украинские СМИ. Происходящее запечатлели на видео.
Очевидцы пишут, что в толпе преобладали не пенсионеры, а «маладьож», которая примчалась на «завоз за топ-шмотками», чтобы потом перепродать брендовые вещи в интернете.
Расталкивая друг друга локтями и ожесточенно пихаясь, охотники за брендами едва не снесли металлическое ограждение у входа в заветный магазин.
«Це що? Кинець свету? Можна подумати, що цi люди голi ходять», — пишут комментаторы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что такую же давку в магазине старья сняли на видео в Запорожье. Аналогичная ситуация произошла в Днепропетровске, где дверь в секонд-хенд не устояла под напором покупателей в день завоза.