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Украинцы штурмом взяли секонд-хенд 

Рамблер 27 минут назад
Жители Украины передавили друг друга в борьбе за право первым ворваться в магазин секонд-хенда, где объявили распродажу.
Неприглядную картину можно было наблюдать в городе Ровно, сообщают украинские СМИ. Происходящее запечатлели на видео.
Очевидцы пишут, что в толпе преобладали не пенсионеры, а «маладьож», которая примчалась на «завоз за топ-шмотками», чтобы потом перепродать брендовые вещи в интернете.
Расталкивая друг друга локтями и ожесточенно пихаясь, охотники за брендами едва не снесли металлическое ограждение у входа в заветный магазин.
«Це що? Кинець свету? Можна подумати, що цi люди голi ходять», — пишут комментаторы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что такую же давку в магазине старья сняли на видео в Запорожье. Аналогичная ситуация произошла в Днепропетровске, где дверь в секонд-хенд не устояла под напором покупателей в день завоза.
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
В мире , Видео , Украина , Ровно
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