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На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму 

Lenta.ru 28 минут назад
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
Фото: РИА Новости
Крым рассматривается Москвой как военная база, которая призвана «кошмарить» всю Европу и Северную Африку. Такое мнение высказал начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
«Чтобы вы понимали — Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян», — подчеркнул он.
По словам Хомчака, в настоящее время Россия пытается позиционировать Азовское и Черное моря «чуть ли не как российские внутренние воды», а также рассчитывает установить свое господство и в Средиземном море благодаря обладанию Крымом. «Я не ошибся — именно в Средиземном море», — заявил он.
При этом начальник Генштаба подчеркнул, что Украина сможет вернуть полуостров под свой контроль, только если ей помогут западные партнеры.
Ранее сообщалось, что команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав страны. Кроме того, украинское правительство планирует делать все для того, чтобы вопрос Крыма не исчезал с повестки дня как на внутригосударственном, так и на международном уровне.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результатов и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.
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Комментарии27 
Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Руслан Хомчак , Генштаб , ЕС , Правительство Украины , Укринформ , Москва , Республика Крым
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