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Украина

Киевский политик назвал Украину «святой землей протославян» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Украину назвали «святой землей протославян»
Фото: © Fotolia / aiisha
Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку". Соответствующий пост он опубликовал на сайте "Корреспондент.net".
"Гражданам Украины нужно вернуть чувство собственного достоинства! Для этого нужен сдвиг в сознании. Люди должны понять: Украина не окраина Европейского Союза, не младшая сестра России, не сельскохозяйственная страна с отсталым производством, а историческая родина славян", — написал Балашов.
По его мнению, Украина и Киев должны стать "центром паломничества для славян всего мира",
"Каждый, кто считает себя славянином, должен посетить святую землю протославян. Но кто поедет в неблагополучную страну?" — задался вопросом политик.
Для превращения в "золотую Мекку" славян Украина, по мнению Балашова, должна стать "богатой и прогрессивной": в стране необходимо отменить налоги и сформировать "свободный рынок". По его словам, после этого "на земли протославян начнут стягиваться их потомки, обращая великое переселение народов вспять".
"Возможно, великая историческая миссия Украины, как матери всех славян, — в объединении и обогащении всех славянских племен как наследников общей протокультуры", — заключил политик.
Балашов является бывшим депутатом Верховной рады и сторонником евроинтеграции Украины, он выступал за легализацию в стране проституции, однополых браков и марихуаны. Политик участвовал в мартовских выборах главы государства, набрав по итогам первого тура 0,17% голосов избирателей.
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Теги:
В мире , Украина , ЕС , Верховная Рада , Мекка
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