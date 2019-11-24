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Додон будет общаться с молдаванами в YouTube 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Додон будет общаться с молдаванами на YouTube
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет каждые выходные отвечать на вопросы граждан страны на своем YouTube-канале и в социальных сетях. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
По словам президента, он готов ответить на "житейские" вопросы молдаван.
"На этой платформе я буду меньше говорить о политике, а больше о людях, об их жизни, о том, что происходит вокруг нас каждый день", — подчеркнул Додон.
Глава Молдавии отметил, что он всегда открыт для эффективного общения. Новый формат взаимодействия с гражданами не будет сильно отличаться от выездных встреч, однако, по мнению президента, сможет охватить намного больше людей, в том числе и тех, кто проживает за пределами страны.
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Теги:
В мире , Игорь Додон , Молдова
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