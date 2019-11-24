Ветеран «Альфы» разоблачил версию о «наемнике из Брянска»

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В мире

Ветеран «Альфы» разбил журналистскую версию о сирийском наемнике из Брянска 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН напомнил об уголовном наказании наемным военным из России.
В ЧВК Вагнера отреагировали на "казнь" в Сирии
Житель Брянска, занимающийся патриотическим воспитанием молодежи, может оказаться одним из участников казни сирийского военного, информирует газета «Фонтанка».
Журналисты издания в телефонных переговорах выяснили, что предполагаемого бойца частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который запечатлен на видео 2017 году из Сирии, зовут Руслан. Он в начале 2000-х воевал в Чечне. В Сирию военнослужащий с позывным «Джамбо» вылетел чартерным рейсом авиакомпании Cham Wings Airlines в 2017 году.
Руслан отрицал участие в сирийской кампании, объяснил, что последний раз вылетал за пределы России в 2013 году — на Украину. Был удивлен тому, что боец с его паспортом и позывным был зарегистрирован на авиарейс в Сирию в 2017 году и обещал показать журналистам чистый загранпаспорт. Журналисты договорились с ним встретиться.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН отметил фейковый характер событий для реального участника ЧВК, поэтому усомнился в правдивости публикаций в СМИ на эту тему.
«Никаких доказательств, подтверждающих намеки на ЧВК Вагнера, у меня нет. Я не допускаю мысли, что телефонный разговор с таким бойцом — реальная ситуация. Если бы человек такое совершил, сомневаюсь, что он пошел бы на контакт с любым представителем средств массовой информации, чтобы осветить данную тему. Если он реальный наемник, он не будет ходить и всем рассказывать, кто он. Вы же знаете, что в России уголовное наказание за наемничество — пять лет лишения свободы. Поэтому человек, который говорит, что он наемник — или больной на голову, или это журналистсткий вброс», — считает эксперт.
НСН писала, что Кремль не рaсполaгaет никaкой информaцией о якобы преступлениях российских чaстных военных компaний в Сирии, видео с убийством человекa здесь не видели, зaявил пресс-секретaрь президентa РФ Дмитрий Песков. По его словaм, «это не имеет никaкого отношения к российским военным, что бы тaм не публиковaлось».
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Комментарии24 
Теги:
В мире , Ближний Восток , Видео , Дмитрий Песков , Сергей Гончаров , Фонтанка.Ру , Брянск , Сирия
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