Ветеран «Альфы» разоблачил версию о «наемнике из Брянска»

Ветеран «Альфы» разбил журналистскую версию о сирийском наемнике из Брянска

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН напомнил об уголовном наказании наемным военным из России

Житель Брянска , занимающийся патриотическим воспитанием молодежи, может оказаться одним из участников казни сирийского военного, информирует газета «Фонтанка».

Журналисты издания в телефонных переговорах выяснили, что предполагаемого бойца частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который запечатлен на видео 2017 году из Сирии, зовут Руслан. Он в начале 2000-х воевал в Чечне. В Сирию военнослужащий с позывным «Джамбо» вылетел чартерным рейсом авиакомпании Cham Wings Airlines в 2017 году.

Руслан отрицал участие в сирийской кампании, объяснил, что последний раз вылетал за пределы России в 2013 году — на Украину. Был удивлен тому, что боец с его паспортом и позывным был зарегистрирован на авиарейс в Сирию в 2017 году и обещал показать журналистам чистый загранпаспорт. Журналисты договорились с ним встретиться.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН отметил фейковый характер событий для реального участника ЧВК, поэтому усомнился в правдивости публикаций в СМИ на эту тему.

«Никаких доказательств, подтверждающих намеки на ЧВК Вагнера, у меня нет. Я не допускаю мысли, что телефонный разговор с таким бойцом — реальная ситуация. Если бы человек такое совершил, сомневаюсь, что он пошел бы на контакт с любым представителем средств массовой информации, чтобы осветить данную тему. Если он реальный наемник, он не будет ходить и всем рассказывать, кто он. Вы же знаете, что в России уголовное наказание за наемничество — пять лет лишения свободы. Поэтому человек, который говорит, что он наемник — или больной на голову, или это журналистсткий вброс», — считает эксперт.