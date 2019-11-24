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Армия

В Гонконге образовались очереди к избирательным участкам 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
В Гонконге избиратели выстроились в огромные очереди
Фото: © AP Photo / Ng Han Guan
Длинные очереди образовались перед избирательными участками на выборах в советы городских округов Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.
В воскресенье в Гонконге стартовали прямые выборы в советы 18 городских округов, на которых 1090 кандидатов борются за 452 места. Советы округов занимаются вопросами на уровне микрорайонов, такими как транспорт и коммунальные услуги. Рекордные 4,1 миллиона человек зарегистрированы в качестве избирателей. Более 600 избирательных участков будут работать в промежутке 7.30-23.30 по местному времени.
К 8.30 около 158 тысяч зарегистрированных избирателей, то есть 3,82% от общего числа, уже проголосовали. Явка на выборы в первый час после начала голосования была в три раза выше, чем на аналогичных выборах в 2015 году. Это произошло на фоне появившихся в сети слухов о том, что из-за "чрезвычайного положения" избирательные участки могут закрыться в 10.30. Однако местный избирком быстро опубликовал заявление, уточнив, что в случае чрезвычайной ситуации голосование на определенном избирательном участке будет возобновлено в течение 90 минут или перенесено на 1 декабря. Однако многие избиратели, в основном молодежь, поспешили проголосовать как можно скорее.
Выборы, которые проходят на фоне не стихающих уже шестой месяц антиправительственных протестов, широко рассматриваются как барометр поддержки антиправительственного движения и власти главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.
Результаты выборов будут иметь непосредственное влияние на предстоящие в следующем году выборы в законодательное собрание Гонконга, в которых будут принимать участие успешные кандидаты выборов в советы округов.
По данным газеты South China Morning Post, для обеспечения безопасности на выборах полиция мобилизовала практически весь штат из 31 тысячи офицеров.
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Теги:
В мире , Гонконг
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