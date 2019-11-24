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Джонсон назвал планы в случае победы его партии на выборах 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Джонсон раскрыл планы в случае победы на выборах
Фото: EPA
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает в случае победы своей партии на выборах провести до Рождества дебаты и очередное голосование по соглашению с Евросоюзом, среди прочих обещаний, содержащихся в манифесте Консервативной партии, — увеличение налога на приобретение недвижимости в Британии иностранцами и иностранными компаниями.
Джонсон официально представит манифест в воскресенье днем, однако основные положения документа были обнародованы в субботу вечером.
"Моим предрождественским подарком стране станет возвращение законопроекта в парламент до праздничных каникул, и возвращение парламента к службе народу", — заявил премьер.
Всеобщие выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум. Досрочные выборы стали результатом политического кризиса из-за Brexit.
Также в манифесте будет содержаться обещание "заморозить" налог на прибыль, НДС и сборы на национальное страхование, создать рабочие места для дополнительно 20 тысяч полицейских, выделить 3 миллиарда фунтов стерлингов на программу переобучения взрослых людей, предоставить бесплатные телевизионные лицензии людям старше 75 лет за счет Би-би-си.
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Теги:
В мире , Европа , Brexit , Законопроекты , Борис Джонсон , ЕС , Лейбористская партия , Консервативная партия , Великобритания
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