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NYT: министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Глава ВМС США хотел уволиться из-за спора с Трампом
Фото: globallookpress.com
Министр ВМС США Ричард Спенсер выражал готовность уйти в отставку из-за несогласия с президентом США Дональдом Трампом относительно наказания обвиненного в преступлениях военного. С таким утверждением выступила газета The New York Times.
По словам источников издания, речь идет об Эдварде Галлагере, которого обвиняли в ряде военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США. В их числе убийство взятого в плен боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке, а также демонстрация фотографии с его телом.
Галлагера также подозревали в убийстве мирных жителей и угрозах в отношении свидетелей. В июле суд оправдал Галлагера по большей части предъявленных ему обвинений. Командование ВМС США, как отмечает издание, приняло решение исключить Галлагера из спецназа, а также понизить его в звании. Против этого выступил Трамп.
Источники издания отмечали, что Спенсер выражал недовольство вмешательством Трампа и говорил о готовности уйти в отставку. Сам министр, который находится на конференции по безопасности в Галифаксе (провинция Новая Шотландия) опроверг эти утверждения.
"Вопреки общему мнению я все еще здесь", — приводит издание его слова. "Я не угрожал, что уйду в отставку", — добавил он.
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Теги:
В мире , США , Ричард Спенсер , Дональд Трамп , Исламское государство , New York Times
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