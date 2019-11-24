«Теория домино»: колумбийцы протестуют против президента

Почему колумбийцы протестуют против своего президента

Очередную страну Латинской Америки охватили волнения. Президент Колумбии Иван Дуке выступил с телеобращением, в котором призвал протестующих к диалогу. Накануне в городах страны прошли массовые демонстрации, в которых приняли участие сотни тысяч человек. Люди недовольны социально-экономической политикой правительства. По мнению экспертов, протесты свидетельствуют, что местные жители устали от неспособности властей изменить жизнь граждан к лучшему.

В столице Колумбии Боготе введён комендантский час. Он будет действовать в трёх районах столицы — Боса, Кеннеди и Сьюдад Боливар, сообщил в своём Twitter президент страны Иван Дуке. Все три района примечательны тем, что в них проживают малообеспеченные люди и находятся барриос — печально известные трущобы Боготы.

Причиной введения комендантского часа стали волнения в стране, которые с четверга переросли в беспорядки.

21 ноября, по словам агентства Reuters, в антиправительственных акциях приняли участие 250 тыс. человек. Министр внутренних дел Колумбии Нанси Гутьеррес озвучила иную цифру — 207 тыс. человек.

Протесты в Боготе переросли в столкновения между полицией и протестующими. Однако вице-президент Колумбии Марта Люсия Рамирес написала в своём Twitter, что большинство демонстрантов были настроены мирно, не считая нескольких хулиганов, и призвала к диалогу с участниками акций протеста.

Демонстрации прошли и в других городах Колумбии, в частности в Кали и Медельине

23 ноября в своём телеобращении президент Дуке также призвал протестующих к диалогу.

«Я приглашаю лидеров различных социальных и политических секторов в будущем предпринять национальные усилия, чтобы победить неравенство, безответственность и преодолеть бреши, которые разделяют нашу страну», — заявил он.

Дуке подчеркнул, что все колумбийцы работают над задачей построения будущего. Он выразил уверенность, что диалог с протестующими позволит «всем вместе перелистнуть эти страницы ненависти, насилия и неравенства».

По данным СМИ, в ночь с 22 на 23 ноября три человека погибли в результате взрыва заминированного грузовика возле полицейского участка в городе Сантандер-де-Киличао, департамент Каука. Пока что ответственность за теракт никто на себя не взял.

Угроза возобновления гражданской войны

Стоит отметить, что департамент Каука был ареной ожесточённых столкновений в ходе продолжавшейся 50 лет гражданской войны правительства с праворадикальными и леворадикальными группировками. Формально она окончилась 1 сентября 2017 года, когда о самороспуске объявило крупнейшее вооружённое формирование — «Революционные вооружённые силы Колумбии» (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, сокращённо FARC). Оно преобразовалось в легальную политическую партию, а его лидер Родриго Лондоньо Эчеверри (Тимолеон Хименес, Тимошенко) объявил о намерении в 2018 году баллотироваться в президенты. Однако в дальнейшем, перенеся операцию на сердце, от своих планов занять пост президента он отказался.

Правда, не сложила оружие вторая по численности вооружённая группировка — леворадикальная Армия национального освобождения (Ejército de Liberación Nacional, ELN).

Кроме того, в августе 2019 года один из лидеров FARC Иван Маркес опубликовал обращение, в котором заявил, что часть сторонников его группировки возобновляет вооружённую борьбу.

По мнению главного редактора журнала «Латинская Америка» Владимира Травкина , опасения, что волнения в Колумбии перерастут в полномасштабную гражданскую войну, имеют под собой основания.

«Протесты проходят в стране, где у населения на руках скопилось большое количество оружия. Никуда не делась наркомафия, с которой в той или иной степени были связаны и правые группировки, и правительственные структуры, и левые партизаны. В этих условиях исключить кровопролитие трудно, но, конечно, хочется, чтобы до этого не дошло», — сказал эксперт в беседе с RT.

При этом Травкин подчеркнул, что протесты не имеют (по крайней мере прямой) связи с активными участниками гражданской войны — леворадикальными группировками.

«Причина протестов — ошибки правительства в социально-экономической сфере», — считает он, добавив, что речь идёт о праволиберальных реформах, которые пытался проводить Дуке.

Профессор МГИМО Владимир Сударев в комментарии RT выделил несколько основных групп, которые участвуют в протестах в Колумбии.

«В первую очередь это студенчество, которое давно требовало расширения бюджетного финансирования не частных, а государственных вузов. Дуке, наоборот, сделал ставку на развитие частного высшего образования. Студенты в Колумбии активны, они готовы выйти на улицы по первому сигналу», — говорит эксперт.

Второй важный участник протестов, по его словам, — это профсоюзы.

«В Колумбии имеется сильное профсоюзное движение. Дуке восстановил его против себя, введя странную систему трудоустройства, которая приводила к сокращению зарплат и лишению целых категорий граждан возможности получать пенсию», — утверждает Сударев.

Кроме того, в протестах активное участие принимают местные индейцы. Недаром одним из символов протестных акций стал символ индейского населения — радужный флаг випхала.

«Индейское движение в Латинской Америке сейчас на подъёме, несмотря на то что случилось в Боливии. Эта политическая сила в Колумбия достаточно серьёзная. Требования индейцев традиционны: автономия и легализация прав на их земельные участки с тем, чтобы предотвратить захват земель латифундистами», — считает Сударев.

Наконец, по его мнению, свою роль играет общая обстановка в стране. Дуке не смог справиться с наркомафией, уровень преступности и насилия не снижен. Так, несмотря на обещание президента решить проблему барриос, в столице Колумбии за последние годы был ликвидирован только один трущобный район — печально известный Бронкс. Другие такие же районы по-прежнему существуют.

Южная Америка просыпается

Вместе с тем эксперты считают, что волнения в Колумбии следует вписать в более широкий контекст. Владимир Сударев подчёркивает, что события последнего времени в Южной Америке опровергают расхожий миф, будто левый поворот в регионе сменяется правым.

Дуке — по убеждениям правый либерал, отмечают эксперты, а Колумбия — традиционный союзник США. У самого Дуке крайне напряжённые отношения с левым президентом соседней Венесуэлы Николасом Мадуро . Две страны балансируют на грани военного конфликта. В сентябре Дуке призвал «покончить с правлением» Мадуро, напомнил эксперт.

По мнению Сударева, сейчас в Южной Америке идёт другой процесс — проявляется усталость местного общества от неспособности властей решить насущные проблемы.

«Можно говорить о том, что в регионе сработала теория домино. Протесты в одной стране перетекают в протесты в другой стране. Например, до волнений в Колумбии были очень схожие волнения в Чили. В Колумбии таких массовых протестов не было 42 года, в Чили — 30 лет. При этом требования колумбийских и чилийских протестующих одни и те же», — подчёркивает эксперт.

Он обращает внимание на то, что реакция чилийских и колумбийских властей на беспорядки была примерно одинаковой. Как и чилийский лидер Себастьян Пиньера , Дуке предлагает переговоры, хотя непонятно, с кем именно их вести: протесты во многом носят стихийный характер, в них участвуют разнородные силы, поэтому чётких лидеров у них нет.

Положительным фактором в нынешней ситуации эксперты называют то, что события в Колумбии, скорее всего, обойдутся без вмешательства США.