Украинские моряки потеряли в России трусы

Юрист выяснял у следователей РФ, куда дели трусы задержанных украинских моряков

Адвокат украинских моряков Николай Полозов делал запрос в следственные органы России , чтобы выяснить, что случилось с нижним бельем его подзащитных, которые были задержаны после конфликта в Керченском проливе. Следователи ответили, что вещи сгнили.

Один из украинских моряков пожаловался адвокату, что у него в России пропали трусы. Адвокат сделал запрос и получил от российских следователей ответ. что часть вещей пришлось уничтожить, так как они сгнили.

«Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания — корабли были без присмотра — часть вещей, которые там остались, были очень сильно повреждены… Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили», — передает интервью Полозова украинскому телевидению сайт «Новороссия».

По словам адвоката, некоторые вещи моряков оставались на кораблях, которые пришвартовали в Керчи, где пограничный мол.