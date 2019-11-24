Украинские моряки потеряли в России трусы

Адвокат украинских моряков Николай Полозов делал запрос в следственные органы России, чтобы выяснить, что случилось с нижним бельем его подзащитных, которые были задержаны после конфликта в Керченском проливе. Следователи ответили, что вещи сгнили.
Один из украинских моряков пожаловался адвокату, что у него в России пропали трусы. Адвокат сделал запрос и получил от российских следователей ответ. что часть вещей пришлось уничтожить, так как они сгнили.
«Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания — корабли были без присмотра — часть вещей, которые там остались, были очень сильно повреждены… Проще говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили», — передает интервью Полозова украинскому телевидению сайт «Новороссия».
По словам адвоката, некоторые вещи моряков оставались на кораблях, которые пришвартовали в Керчи, где пограничный мол.
Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что возвращенные Россией катера находятся в небоевом состоянии. Адмирал отметил, что с них сняты розетки, плафоны, унитазы и другое оборудование, передает RT. Российский политолог Леонид Гозман считает, что унитазы с украинских военных кораблей могли украсть сотрудники ФСБ, писало «URA.RU». Позже вице-спикер РФ Петр Толстой предложил отправить на Украину «посылку из унитазов».