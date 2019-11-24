Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей

«Когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли — этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на «Яны Капу», на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл — я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры», — заявил Хомчак.

По его словам, Украина собирается отремонтировать суда.

Россия передала Украине три военных корабля, задержанных в районе Керченского пролива год назад. После этого в украинских СМИ стали писать, что на кораблях якобы не хватает оборудования, а из гальюнов пропали унитазы.

Как сообщал «Рамблер», ФСБ (в состав этой силовой структуры входят российская погранслужба) заявила, что унитазы и оборудование с украинских кораблей никто не снимал. https://news.rambler.ru/politics/43203645-fsb-otvetila-na-porchu-unitazov/ В подтверждение были опубликовано видео.

Украинские моряки год назад нарушили границу России в Керченском проливе и были задержаны пограничниками. Катера и буксир конфисковали. На днях корабли вернули Украине. Однако радионавигационное оборудование, боеприпасы, оружие были изъяты российским следователями. Эти предметы являются вещдоками в уголовном деле о нарушении границы.

Известный политический аналитик, уроженец Одессы Анатолий Вассерман заявил, что украинские пропагандисты не случайно обвинили российских военных в краже унитазов, а не более серьезных предметов.

«Скорее всего, по представлениям республик, считавшихся в советское время очень богатыми, но потом разорившихся, именно унитаз — колоссальная ценность, мимо которой просто невозможно пройти», — сказал он в интервью изданию «Взгляд». https://vz.ru/politics/2019/11/21/1009585.html