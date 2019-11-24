Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Почему летчики скрывают болезни на медосмотре
Почему летчики скрывают болезни на медосмотре
Общество
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко
Происшествия
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Ветеран «Альфы» разоблачил версию о "наемнике из Брянска"
Ветеран «Альфы» разоблачил версию о "наемнике из Брянска"
В мире

Глава Генштаба Украины назвал новую версию исчезновения унитазов с кораблей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Начальник генерального штаба Украины Руслан Хомчак предположил, что исчезновение унитазов с возвращенных Россией украинских кораблей — дело рук не военных, а мародеров.
«Когда их забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС — это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли — этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на «Яны Капу», на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл, — я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры», — передает его слова «Страна».
Он также рассказал, что Украина собирается быстро отремонтировать эти корабли, чтобы они продолжили службу в рядах ВМС страны.
"Унитазы на месте": что сняли с украинских катеров
Россия передала Украине три военных корабля, задержанных в районе Керченского пролива год назад. Президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», в ВМС Украины заявили о пропаже унитазов с кораблей.
В ФСБ, однако, заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Это заявление подтверждает видеозапись.
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подарить Украине два российских унитаза.
Газета ВЗГЛЯД писала, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Савченко предсказала исчезновение Украины Савченко предсказала исчезновение Украины СБ Украины заявила о блокировке поставок угля с Донбасса в обход запрета СБ Украины заявила о блокировке поставок угля с Донбасса в обход запрета В Праге собрались поставить памятник Власову вместо монумента в честь Конева В Праге собрались поставить памятник Власову вместо монумента в честь Конева
Комментарии10 
Теги:
В мире , Видео , Украина , Сергей Аксенов , Владимир Зеленский , Руслан Хомчак , ФСБ , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему летчики скрывают болезни на медосмотре
Почему летчики скрывают болезни на медосмотре 21
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину» 794
Ветеран «Альфы» разоблачил версию о «наемнике из Брянска»
Ветеран «Альфы» разоблачил версию о «наемнике из Брянска»
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым 193
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Украина
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Пушков объяснил «травлю» Ротару
01:44
Пушков объяснил «травлю» Ротару
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение