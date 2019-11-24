ООН вступилась за УПЦ на Украине

На такой шаг ооновский комитет пошел после рассмотрения обращения, направленного неправительственной организацией "Общественная правозащита". Эта НПО подала запрос в ООН от имени правящего архиерея Ивано-Франковской и Коломыйской епархии Серафима.

Как отметил глава "Общественной правозащиты" Олег Денисов, 15 октября 2019 года Львовский апелляционный хозяйственный суд обязал общину Спасо-Преображенского храма освободить помещение, которое находится в аренде у УПЦ с 1991 года.

По словам Денисова, его организация "длительное время наблюдает систематические нарушения прав верующих УПЦ и не видит надлежащей реакции со стороны государства по пресечению этих нарушений… Дело о выселении Ивано-Франковской епархии и религиозной общины УПЦ из принадлежащего им здания является резонансным, поскольку государственные органы предприняли прямые шаги, направленные на выселение верующих из принадлежащего им с 1991 года здания".

Поэтому, сказал правозащитник, НПО обратилось в международные инстанции.