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ООН вступилась за УПЦ на Украине 

Российская Газета 52 минуты назад
ООН вступилась за УПЦ на Украине
Фото: Reuters
Комитет по правам человека ООН (Human Rights Committee) обязал Киев запретить выселение общины Украинской православной церкви (Московского патриархата) из принадлежащего ей здания в Ивано-Франковске — Спасо-Преображенского храма. Об этом сообщает Союз православных журналистов.
На такой шаг ооновский комитет пошел после рассмотрения обращения, направленного неправительственной организацией "Общественная правозащита". Эта НПО подала запрос в ООН от имени правящего архиерея Ивано-Франковской и Коломыйской епархии Серафима.
Как отметил глава "Общественной правозащиты" Олег Денисов, 15 октября 2019 года Львовский апелляционный хозяйственный суд обязал общину Спасо-Преображенского храма освободить помещение, которое находится в аренде у УПЦ с 1991 года.
По словам Денисова, его организация "длительное время наблюдает систематические нарушения прав верующих УПЦ и не видит надлежащей реакции со стороны государства по пресечению этих нарушений… Дело о выселении Ивано-Франковской епархии и религиозной общины УПЦ из принадлежащего им здания является резонансным, поскольку государственные органы предприняли прямые шаги, направленные на выселение верующих из принадлежащего им с 1991 года здания".
Поэтому, сказал правозащитник, НПО обратилось в международные инстанции.
"В результате Комитет по правам человека ООН принял обоснованное и справедливое решение, и теперь верующие УПЦ не могут быть выселены из принадлежащих им зданий", подчеркнул глава "Общественной правозащиты".
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Теги:
В мире , Украина , Human Rights Watch , ООН , РПЦ , Ивано-Франковск , Киев
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