Оппозиция в Германии призывает к снятию санкций с России

Какие из политических сил в Германии выступают за улучшение отношений с Россией ? В России это многих разочаровывает, но традиционные симпатизанты Советского Союза — социал-демократы — пока что поддерживают самые жесткие решения в отношении РФ. Не меняется и позиция христианских демократов — напомним, что именно ныне правящая фрау-канцлерин Германии Ангела Меркель выступила инициатором совместных санкций стран-членов Евросоюза в отношении России. Не произошло никаких подвижек на российском направлении и на недавнем съезде ХДС. За смягчение санкций выступают на крайних флангах немецкого политического поля — в партии Die Linke («Левые») и в партии «Alternative fuer Deutschland» («Альтернатива для Германии»/ (АдГ)), которую в Евросоюзе принято называть «ультраправой».

Так, 24 октября 2019 г. в бундестаге прошли дебаты, в ходе которых депутатами были рассмотрены и отклонены 535 голосами против 75 парламентские запросы, нацеленные на улучшение отношений с Россией и предложенные фракциями именно этих партий — Левых и АдГ. Запрос Левых в числе прочего предполагал необходимость реакции со стороны правительства ФРГ как на двустороннем уровне, так и в формате ЕС на «нарушающие международное право санкции США против РФ, имеющие экстерриториальное действие». Фракция призвала федеральное правительство повлиять на ЕС с тем, чтобы санкции против России не были продлены, поскольку они «не являются экономически эффективными и создают еще больше проблем, чем решают». Представитель фракции Левых в бундестаге Александр Ной позднее в интервью РИА Новости отметил, что в случае если США введут санкции против германских и швейцарских компаний, занимающихся в рамках «Северного потока-2» прокладкой труб на дне Балтийского моря, ответным шагом со стороны Германии и ЕС могли бы стать встречные санкции в отношении импорта или «других отраслей промышленности США».

Партия Левых испытывает в настоящее время определенные проблемы с самоидентификацией, что вылилось в бурные внутрипартийные дискуссии, а в дальнейшем привело к громкому уходу с поста сопредседателя фракции Левых популярной в России 49-летней уроженки ГДР — Сары Вагкенкнехт. Она выступала против того, чтобы партия делала ставку только на городскую молодежь и избирателей с высшим образованием. В 2018 г. ею было запущено новое политическое движение «Вставайте» («Aufstehen»), которое провозгласило целью «объединение всех социально ориентированных сил Германии, создание нового правительства с социальной повесткой дня и противостояние правым популистам. Однако в „российском“ вопросе у немецких Левых наблюдается устойчивый внутрипартийный консенсус. Недаром представитель Левых в Бундестаге Александр Ной подчеркнул в интервью, что его партия считает своей обязанностью противодействие „политике эскалации“ в отношении России как в рамках парламента, так и вне его.

А теперь обратимся к рассматривавшемуся в тот же день запросу считающейся ультраправой фракции „Альтернатива для Германии“ (АдГ). Он тоже содержал инициативу о снятии европейских санкций с России, но обосновывал ее по-другому, чем запрос Левых. Фракция оценивает санкционную политику ЕС в отношении РФ как неудачную По мнению депутатов, санкции не только не достигли своих целей, но и „стали препятствием на пути политического урегулирования конфликта на востоке Украины“. Кроме того, АдГ полагает, что с самого начала „участие ФРГ в санкционном режиме было не в интересах Германии“. Представитель фракции Антон Фризен подчеркнул в интервью РИА Новости, что на востоке Германии практически все партии кроме „зеленых“ сходятся во мнении, что санкции наносят слишком большой урон экономике восточных земель и разумнее было бы отказаться от них.

Наиболее жесткую позицию по отношению к России в дебатах заняли лево-либеральные „зеленые“. Так, в ходе обсуждения представляющий фракцию „Зеленых“ Мануэль Саррацин акцентировал внимание на том, что несмотря на негативное воздействие санкций на отдельные секторы экономики, прежде всего, они являются политически верным решением и должны быть сохранены.

Несмотря на огромное преимущество сторонников санкций (535 против 75), критические голоса в адрес ограничительных мер по отношении к России раздаются и в рядах фракций, представляющих правящую коалицию. Представитель фракции ХДС\ХСС Николас Лебель выступил с заявлением, согласно которому „Германии и Европе нужна своя собственная стратегия по отношениям с Россией, в основе которой лежал бы диалог, а не максимальное давление, как это имеет место у наших американских коллег“. При этом депутат отметил, что эта стратегия американской стороны не была успешной и привела к эскалации. Тем не менее и стратегия полного умиротворения „также не ведет нас вперед“.

Очевидно, что представители германского политического „центра“ продолжают плотно увязывать вопрос снятия санкций с России с выполнением ею Минских соглашений. Именно эту позицию своего кабинета еще в июне подтвердила канцлер Меркель. Немецкие социал-демократы (СДПГ), входящие в правящую большую коалицию, проводят сейчас более жесткий курс в отношении Москвы, чем это обычно было характерно для партии ещё со времен покойного канцлера Вилли Брандта — архитектора так называемой „восточной политики“ в начале 1970-х.

Эта политика была направлена на нормализацию отношений с СССР, ГДР и другими восточноевропейскими государствами. Знаменитая формула Брандта „изменение путем сближения“ сейчас звучит не часто. Представитель СДПГ министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своем недавнем интервью журналу „Spiegel“ подчеркнул, что одним из важнейших аспектов безопасности континента видит недопущение раскола Европы в вопросах безопасности, в том числе и по вопросу противостояния „неприемлемому поведению“ Москвы. И Германия, по его словам, не может идти в этом вопросе особым путем. Бывший глава МИД ФРГ и бывший председатель СДПГ Зигмар Габриэль во время своего ноябрьского визита в Москву также отметил, что самостоятельные, „сепаратные“ шаги ФРГ по российскому вопросу могут „разорвать Европу“. Поэтому европейцам, что называется, надлежит сомкнуть ряды.

Почему именно крайние фланги немецкого политического поля демонстрируют большую симпатию к России? Это напрямую связано с предпочтениями их избирателей. Наибольшее расположение к РФ часто демонстрируют жители бывшей ГДР, знающие о россиянах больше, чем жители бывшей Западной Германии. Сторонники „Альтернативы для Германии“ и Левых (чаще всего живущие на востоке страны, испытывающем наибольшее экономическое давление из-за антироссийских санкций), по данным соцопросов, в большинстве случаев выступают за снятие ограничительных мер с России.

Действительно, ориентированная на экспорт экономика Германии значительно пострадала от антироссийских санкций, согласно недавним экономическим исследованиям, Германия ежемесячно теряет по их вине 667 миллионов долларов. Недаром немецкие политики, поддерживающие идею снятия санкций или по крайней мере их постепенного ослабления, подчеркивают, что в данном случае речь идет именно о „взаимной блокаде“.

Сейчас АдГ и Левые в Германии остаются оппозиционными партиями на федеральном уровне. Но прошедшие в Германии осенью этого года региональные выборы показали: время работает на альтернативные партии. По итогам этих выборов наихудшие результаты продемонстрировали как раз системообразующие „народные“ партии — христианские демократы (ХДС\ХСС) и социал-демократы (СДПГ). Политические тяжеловесы ХДС\ХСС и СДПГ, а также их традиционные союзники СвДП (либералы) и „зеленые“ так долго толкались на пятачке политического „центра“, пытаясь откусить друг у друга кусок электорального пирога, что пропустили атаку с флангов. Эта картина является частью общеевропейского тренда, однако в ФРГ она имеет ярко выраженную региональную особенность. В бывших восточных землях место ХДС/ХСС и СДПГ заняли ультраправая „Альтернатива для Германии“ и Левые.

Многие жители восточных земель считают, что федеральное правительство их „бросило“, что их мнение не учитывается, но при этом миллиарды евро тратятся не на модернизацию восточных регионов, а на решение проблемы мигрантов, для которых страна открыла границы в 2015 г. Антироссийские санкции тоже сильнее ударили именно по экономике восточных земель. Не случайно, по данным социологического опроса, проведенного Emnid по заказу журнала Focus в июле 2019 г., за отмену антироссийских санкций высказались 54% восточных немцев, при том что на западе страны эту идею поддержали только 32% опрошенных граждан.

Голоса, раздающиеся в Германии в поддержку необходимости нормализации отношений с Россией, пока еще не превратились в стройный хор. Однако ситуация постепенно начинает меняться. И экономические причины здесь вторичны. Прежде всего, речь идет о растущем понимании того, что после пятилетнего безуспешного существования режима ограничительных мер, в условиях вновь возникшей ядерной угрозы нельзя загонять мир в патовую ситуацию. И это понимание является хорошей почвой для возвращения к конструктивному диалогу между Европейским Союзом и Россией.