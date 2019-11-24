Стал известен победитель выборов в Румынии

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис победил в воскресенье во втором туре выборов главы государства в республике, набрав 66,5% голосов. Он выступал кандидатом от Национал-либеральной партии (НЛП).
Данные экзитпола сообщил сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 (22:00 мск) Румынский институт оценок и стратегии (IRES). Соперник Йоханниса, лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Дэнчилэ получила 33,5% голосов.
Явка составила 49,84% зарегистрированных избирателей.
Таким образом, Клаус Йоханнис, по данным экзитпола, переизбран президентом Румынии на следующий пятилетний срок.