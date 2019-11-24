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Клаус Йоханнис переизбран президентом Румынии на второй срок 

ТАСС + ещё 16 3 часа назад
Стал известен победитель выборов в Румынии
Фото: ТАСС
Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис победил в воскресенье во втором туре выборов главы государства в республике, набрав 66,5% голосов. Он выступал кандидатом от Национал-либеральной партии (НЛП).
Данные экзитпола сообщил сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 (22:00 мск) Румынский институт оценок и стратегии (IRES). Соперник Йоханниса, лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Дэнчилэ получила 33,5% голосов.
Явка составила 49,84% зарегистрированных избирателей.
Таким образом, Клаус Йоханнис, по данным экзитпола, переизбран президентом Румынии на следующий пятилетний срок.
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Теги:
В мире , Санкции , Румыния
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