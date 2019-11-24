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Посла Норвегии вызвали в МИД Пакистана из-за осквернения Корана 

News.ru + ещё 1 38 минут назад
МИД Пакистана вызвал Посла Норвегии
Фото: globallookpress.com
Министерство иностранных дел Пакистана вызвало посла Норвегии в стране Кьелл-Геннар Эриксена после осквернения Корана представителями организации «Остановим исламизацию Норвегии». Об этом сообщили в МИД страны.
В ведомстве дипломату сообщили о высокой обеспокоенности правительства и народа государства в связи с инцидентом, передаёт ТАСС.
Такие действия ранят мусульман, которых насчитывается порядка 1,3 млрд человек по всему свету, — отметили в министерстве.
Действия такого рода нельзя оправдать свободой самовыражения, поэтому властям Норвегии предложили самостоятельно привлечь нарушителей к ответственности и предотвратить повторение таких случаев.
Ранее News.ru писал, что Совет по делам искусств Пакистана организовал панельную дискуссию «Феминизм: другой взгляд», все спикеры на которой оказались мужчинами. В рамках мероприятия активисты, журналисты и деятели искусств должны были поделиться своими мыслями о феминизме.
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Теги:
В мире , МИД , ИТАР-ТАСС , Норвегия , Пакистан
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