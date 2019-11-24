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Армия

И.о. президента Боливии подпишет закон о всеобщих выборах 

РИА Новости + ещё 18 47 минут назад
И.о. президента Боливии подпишет закон о выборах
Фото: facebook
Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что подпишет закон о проведении всеобщих выборов в Боливии 24 ноября в 10 утра.
"Завтра в 10.00 (17.00 мск) я подпишу закон "Об исключительном переходном режиме для проведения всеобщих выборов", принятый законодательной ассамблеей (парламентом)", — написала Аньес в Twitter.
Временный президент поблагодарила парламентариев "за то, что услышали и поняли просьбы боливийского народа".
Максимальный срок для проведения новых президентских выборов в Боливии составит после подписания документа президентом Жанин Аньес 140 дней — дополнительные 20 дней отвели депутаты на выборы верховной коллегии Высшего избирательного суда. Выборы должны пройти не позднее 12 апреля.
В разъяснении к законопроекту, опубликованном сенатом Боливии, говорится, что он запрещает выставлять свои кандидатуры на выборах лицам, ранее занимавшим эту должность два срока подряд. Таким образом, становится юридически невозможным участие в предстоящих выборах экс-президента страны Эво Моралеса.
Закон признаёт незаконными всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты, а также определяет сроки избрания нового руководства Высшего избирательного суда (исполняет функции ЦИК).
Экс-президент Боливии Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки, в стране продолжаются протесты.
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Теги:
В мире , Латинская Америка , Законопроекты
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