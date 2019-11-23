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СБ Украины сообщила, что заблокировала поставки угля с Донбасса в обход запрета 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Служба безопасности Украины сообщила, что заблокировала механизм поставок угля, добытого на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
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В 2014 году президент Петр Порошенко подписал "указ об экономической блокаде" Донбасса. В 2017 году украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в стране были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Киев ответил полной грузовой транспортной блокадой Донбасса.
"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через них дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований украинских угольных объединениях, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.
Согласно заявлению спецслужбы, уголь поступал под видом добытого в России, после чего продавался на украинские ТЭЦ и в страны ЕС.
"Так называемые налоги они вносили в бюджеты псевдореспублик", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, одному из подозреваемых сообщено о подозрении в "финансировании терроризма", санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
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Теги:
В мире , Видео , Украина , Киев
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