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Политика

МИД Латвии опроверг ликвидацию русских частных школ 

News.ru + ещё 1 1 час назад
МИД Латвии опроверг ликвидацию русских частных школ
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Латвии распространило в субботу, 23 ноября, заявление о том, что суд Сатверсме (аналог конституционного суда) не принимал решения о ликвидации русских частных школ.
Министерство иностранных дел Латвии указывает, что Суд Сатверсме не принимал решения о ликвидации частных школ национальных меньшинств. В Латвии национальные меньшинства имеют намного более широкие возможности освоить родной язык и связанные с культурой предметы, чем национальные меньшинства в России. Латвия выполняет свои международные обязательства соблюдать права человека, — отмечается в тексте заявления, размещённого на сайте латвийского внешнеполитического ведомства.
21 ноября российский МИД призвал мир обратить внимание на «языковой террор» в связи в предполагаемым отказом Конституционного суда Латвии удовлетворить иск о сохранении частных русскоязычных школ.
Как ранее передавал News.ru, власти Латвии запретили в стране вещание девяти телеканалов, связанных с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком.
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Теги:
В мире , Прибалтика , Юрий Ковальчук , МИД , Латвия
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