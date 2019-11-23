МИД Латвии опроверг ликвидацию русских частных школ 

Министерство иностранных дел Латвии распространило в субботу, 23 ноября, заявление о том, что суд Сатверсме (аналог конституционного суда) не принимал решения о ликвидации русских частных школ.
Министерство иностранных дел Латвии указывает, что Суд Сатверсме не принимал решения о ликвидации частных школ национальных меньшинств. В Латвии национальные меньшинства имеют намного более широкие возможности освоить родной язык и связанные с культурой предметы, чем национальные меньшинства в России. Латвия выполняет свои международные обязательства соблюдать права человека, — отмечается в тексте заявления, размещённого на сайте латвийского внешнеполитического ведомства.
21 ноября российский МИД призвал мир обратить внимание на «языковой террор» в связи в предполагаемым отказом Конституционного суда Латвии удовлетворить иск о сохранении частных русскоязычных школ.
Как ранее передавал News.ru, власти Латвии запретили в стране вещание девяти телеканалов, связанных с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком.