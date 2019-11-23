«Украина исчезнет»: грустный прогноз Савченко

Савченко дала прогноз по исчезновению Украины к 2023 году

К 2023 году Украина исчезнет с карты мира. В этом уверена экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко . Свое предсказание она основывает на том, что парламентарии страны хотят отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Этого, по мнению Савченко, ни в коем случае делать нельзя, иначе жизнь украинцев «не будет стоить абсолютно ничего».

Украина исчезнет к 2023 году, если власти примут законопроект о продаже сельскохозяйственных земель страны. Такое мнение выразила бывшая депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.

Она отметила, что народные избранники осознают, чем может обернуться для страны этот закон, однако они все равно стремятся принять его. «У нас не будет свободы, и наша жизнь не будет стоить абсолютно ничего», — предрекла политик.

Вместе с тем Савченко рассказала, что решила оказать сопротивление депутатам: она расклеила по дверям кабинетов украинского парламента плакаты с призывом остановить принятие документа.

Кроме того, она подчеркнула, что необходимо подискутировать с украинскими властями по данному закону и бороться, иначе «будет поздно». «Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», — уверена экс-нардеп. Политик выразила надежду, что вступление законопроекта в силу все же удастся остановить.

В начале прошлой недели Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о том, что сельскохозяйственные земли могут продаваться. Таким образом депутаты отменяют с октября 2020 года мораторий, который действовал более 10 лет. За эту инициативу проголосовали 240 депутатов при минимуме 226 голосов.

Со дня его вступления в силу участки, предназначенные для сельской деятельности, смогут покупать украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государства. Кроме того, иностранцы и лица без гражданства также могут стать собственниками украинских земель, если получат их по наследству. Однако, по закону, они должны будут продать участки в течение года. Вместе с тем чиновники предусмотрели временный запрет: до 2024 года земли не могут покупать компании с иностранным собственником.

Прошлые созывы парламента не могли решить этот вопрос из-за того, что ряд фракций выступали против. Депутаты опасались, что иностранные компании скупят территории у местного населения по низким ценам. В то же время МВФ давно ждет, когда Украина все же решится на это преобразование.

Сейчас также нашлись противники этого законопроекта. Так, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что это решение Рады «продало Украину на глазах у всей страны». В то же время глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко незадолго до голосования по законопроекту сказала, что, если его примут, то это будет одна из главных трагедий в истории государства.

«Дорогие коллеги, я думаю, что эта сессионная неделя может войти в историю как одна из самых трагических недель. Она может привести к таким последствиям, которые мы никак не сможем отыграть назад», — обратилась она к депутатам, отметив, что из-за отмены моратория на продажу земель, Украина может потерять 72% территорий, которая будет «распродана с молотка».

«Подготовлено создание большой олигархической модели присвоения сельскохозяйственной земли, где несколько корпораций смогут владеть Украиной», — уверена Тимошенко.

После того, как голосование прошло, она заявила, что ее партия уходит в оппозицию, отметив, что депутаты голосовали «по поручению» президента Украины Владимира Зеленского , который «перешел все красные линии».

«Мы не можем, как команда, наблюдать за этим, находясь в неопределенном состоянии. Наша команда заявляет про переход партии «Батькивщина» в оппозицию», — анонсировала политик. По словам Тимошенко, члены ее партии придерживаются мнения, что «голосование за распродажу сельскохозяйственных земель Украины — это та красная линия, которую переступили».

Зеленский позже заявил, что депутат перешла в оппозицию не из-за принципов. Ею, считает глава государства, двигала личная выгода.

«Есть очень давняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», — написал политик в своем Telegram-канале.

Дело в том, объяснил президент Украины, что Юлия Тимошенко предлагала своих кандидатов на «сладкие должности». Однако ей отказали и не приняли ее протеже на высокопоставленные посты. Об этом она также сама ранее заявляла в эфире телеканала ICTV. По словам депутата, предложенные ею люди способны привести «не фейковые инвестиции, а реальные». Кроме того, она уверена, что они могут «вынуть» предприятия из коррупционных схем.

Высказывание Тимошенко, считает Зеленский, дает понять, что фракция ее партии ушла в оппозицию, потому что не получила желаемого.