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Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году 

РИА Новости 38 минут назад
Савченко предрекла исчезновение Украины
Фото: РИА Новости
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
По ее словам, парламентарии осознают, к чему может привести этот закон, но все равно намерены принять его.
"У нас не будет свободы, и наша жизнь не будет стоить абсолютно ничего", — считает политик.
Савченко рассказала, что наклеила на двери кабинетов Рады плакаты с призывом остановить принятие документа. По ее словам, депутаты должны почувствовать, "что им оказывают сопротивление".
Она также обратила внимание, что необходимо вести дискуссию с представителями власти по данному вопросу и бороться, иначе "будет поздно".
"Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают", — подчеркнула экс-нардеп.
Савченко выразила надежду, что реализацию законопроекта все же удастся остановить.
На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет.
В пользу документа высказались 240 парламентариев при минимуме в 226 голосов. Согласно законопроекту, участки смогут покупать украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, при этом они будут обязаны продать участок в течение года.
Ряд парламентариев выступает против документа. Так, по словам депутата от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Вадима Рабиновича, решение Рады об открытии рынка земли "продало Украину на глазах у всей страны". Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала возможное принятие законопроекта одной из главных трагедий в истории государства.
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Комментарии37 
Теги:
В мире , Украина , Вадим Рабинович , Юлия Тимошенко , Надежда Савченко , Верховная Рада
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