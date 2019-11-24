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Трамп: 75% американцев против импичмента президента 

Газета.Ru + ещё 6 52 минуты назад
Трамп: 75% американцев против импичмента президента
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что 75% американцев не поддерживают процесс импичмента в отношении главы государства, который начала Демократическая партия. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Сейчас опросы показывают серьезный настрой против импичмента, особенно в колеблющихся штатах. 75% против 25%. Спасибо вам!", — сообщил Трамп.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , Политика , США , Украина , Выборы на Украине , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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