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Армия

Россия и Украина не пришли к соглашению в ходе арбитража по керченскому инциденту 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 45 минут назад
Представителям России и Украины не удалось разрешить ни одно разногласие по инциденту в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года, в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, сообщили в Министерстве иностранных дел.
В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства отмечается, что заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов.
«Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание, — отметили в министерстве. — В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них».
«В итоге арбитражу предстоит самому определиться по «зависшим» вопросам, включая необходимость разделения процесса на два этапа — «юрисдикционный» (установление наличия или отсутствия у арбитража компетенции рассматривать данное дело) и «субстантивный» (разбирательство дела по существу), на чем твердо и последовательно настаивает российская сторона», — информировали в МИД.
Кроме того, арбитражу предстоит самостоятельно определить график представления процессуальных документов и степень открытости предстоящего разбирательства для общественности.
«Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время, — указали в дипведомстве. — После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с керченским инцидентом вступит в практическую фазу».
В среду возвращенные Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе, прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра переданных Россией кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов с кораблей.
В ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.
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Комментарии9 
Теги:
В мире , Видео , Политика , Украина , Владимир Зеленский , ФСБ , МИД , Гаага
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