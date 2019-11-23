Европа и Япония: новый альянс против США и Китая

Усиление Китая и расширение его экспансии, а также неоднозначная политика США вынуждают Японию объединиться с Евросоюзом . И, хотя Китай пока не видит в Стране восходящего солнца соперника на международных рынках, такой альянс может серьезно сказаться на имеющейся расстановке сил.

В условиях наращивания китайского влияния и политики США Европа стала сближаться с Японией. Не исключено, что, заручившись поддержкой Токио, ЕС рассчитывает занять место защитника мирового порядка вместо Америки, считает Андерс Фог Расмуссен — бывший генеральный секретарь НАТО и глава правительства Дании

В своей недавней статье в Project Syndicate он отмечает, что после подписания в 2014 году партнерского договора Европа и Япония продолжают устанавливать все более тесные взаимоотношения.

Так, 1 февраля 2019 года Япония и Европейский союз подписали торговое соглашение, которое снижает барьеры для движения товаров и услуг между двумя экономиками. Это одна из крупнейших в мире сделок, создающая зону свободной торговли, которая охватывает почти треть мирового ВВП и 600 млн человек, отмечается в статье. Результатом начала сотрудничества стало открытие в Японии филиалов около 74 тыс. компаний из Европейского союза, а также предоставление европейцам примерно 550 тыс. рабочих мест в японских фирмах.

По мнению Расмуссена, связь между ЕС и Японией выходит на новый уровень: отношения между сторонами направлены на развитие торговых рынков, снижение экономических барьеров, а также совместное развитие сферы высоких технологий и обмена данных.

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в комментарии «Газете.Ru» отметил, что сотрудничество с ЕС для Японии важно, поскольку от него она получает доступ к европейскому рынку сбыта промышленных товаров. Ценность данного союза, по мнению эксперта, резко возросла после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Транстихоокеанского партнерства, которое должно было стать дополнительным стимулом для японской промышленности.

«Трамп рушит все многосторонние отношения, переводя их в формат двусторонних, а там уже «выламывает» своим партнерам руки, будь то Япония, Корея или Китай» — прокомментировал Кистанов.

Укрепление связи Японии с Европой не может не сказаться и на мировом сообществе. Оно может вызвать озабоченность у Китая, который до недавнего времени являлся одним из основных торговых партнеров Японии.

Причем это обусловлено не только географической близостью, но и культурной связью двух стран. С появлением у Японии нового экономического и торгового партнера в лице ЕС, Китай может увидеть возможное ослабление своих позиций в регионе, что не входит в его интересы.

Также европейско-японский альянс может вызвать интерес американских коллег, которые в данный момент находятся в конфронтации с Китаем из-за торговой войны. Партнерство ЕС и Японии может быть использовано Штатами как новый инструмент влияния на китайских партнеров — помимо уже имеющихся торговых пошлин.

По словам Валерия Кистанова, после того, как Дональд Трамп перевел отношения США с Японией в двусторонний формат и начал с ней торговые переговоры, обеспокоенность Китая в вопросе надежности партнерства с Японией возросла. В то же время Китай не видит в государстве соперника не международных рынках, но опасается, что альянс Японии с ЕС и США может повлиять на их партнерские отношения.

КНР, по мнению эксперта, также считает, что США своей политикой отрицания многосторонних отношений между странами и установления исключительно прямых двусторонних соглашений оказывает влияние на другие государства. «С Китаем США сейчас „на ножах“ — уточняет он.

Обострение экономических отношений между США и КНР, обернувшееся „торговой войной“, произошло после того, как президент Дональд Трамп заявил, что обеспокоен ростом экспорта китайских товаров в США. По его мнению, такой расклад угрожает национальному производителю, способствует дальнейшему кризису американской промышленности, росту безработицы и подрыву позиций США на международных рынках. Экономическое противостояние с Китаем приобрело принципиальное значение для американского лидера. В итоге администрация президента США с 1 сентября ввела 15-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью в $300 млрд в год.

Данные пошлины затронули не только производителей, но и обычных потребителей, которые оказались вынуждены в разы переплачивать за товары, так как они больше не будут производиться или закупаться в Китае. В результате произошел сбой в налаженном механизме поставок товаров, что сказалось на американских компаниях и их доходах.

В своем докладе аналитики крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs пришли к выводу, что торговая война бьет сильнее по американской экономике, чем по китайской, как планировал Трамп. Так, к примеру, американская компания Amazon за один день после введения пошлин потеряла сумму свыше $3 млрд

За сравнительно короткий промежуток времени КНР стала лидером не только по уровню экономического развития страны, но и по достижениям в технологической сфере, что позволяет продвигать и лоббировать ее интересы в разных странах. Так, например, Китай одним из первых взял в разработку технологию развития искусственного интеллекта и 5G-связи, которые, по заявлениям властей, обеспечивают безопасность не только внутри страны, но также могут пойти на пользу мировой общественности.

Европейский союз, в свою очередь, призывает мировое сообщество обратить внимание на тот факт, что Китай покупает стратегические активы и технологические ноу-хау, чтобы создать влияние в нескольких государствах — членах ЕС, а не для обеспечения безопасности, считает экс-генсек НАТО.

Поскольку для Китая важно сохранять лидирующие позиции в технологическом развитии, он пытается создать монополию в таких важнейших сферах, как технологии и обмен данными, рассчитывая, что именно благодаря этому сможет осуществлять ключевую роль в принятии решений среди мировых лидеров. Теперь же ЕС и Япония согласовали стандарты в отношении потока данных, тем самым показывая, что на мировой арене есть и другие участники, которые готовы развивать технологии и механизмы передачи данных. К соглашению двух стран готова присоединится Великобритания, которая также работает над схожей технологией обмена данными. По мнению экспертов Bloomberg, это может побудить США поддержать альянс стран и тоже выступить против Китая в этой сфере.

По мнению Андерса Расмуссена, „технологическое соглашение“ является важным аспектом в вопросе укрепления статуса Европы.

»В этом столетии миром будет править тот, кто устанавливает глобальные цифровые нормы — и это должны делать демократии. И здесь ЕС и Япония находятся именно там, где они должны быть: на переднем крае установления выгодных глобальных стандартов», — заявил политик.

Кроме торговых и технологических соглашений, Европа и Япония объединились в вопросе международного сотрудничества в Африке, что поможет ослабить позиции Китая в этом регионе, придав ЕС уверенности. Так как Япония заинтересована в расширении своих рынков, африканский регион для нее является приоритетным стратегическим вариантом. Европа уже имеет соглашение об экономическом партнерства с Африкой в рамках Всемирной торговой организации , основным условием которого являются инвестиции в регион в обмен на преференциальную торговлю Африки с государствами — членами ЕС. Объединившись с Европой, Япония также может получить привилегии на рынке.

При этом с 2012 по 2018 год сумма прямых иностранных инвестиций Китая в крупные проекты и развитие стран третьего мира составило $424,780 млрд, отмечает Bloomberg. Сейчас, по данным аналитического агентства, их получают 54 Африканские страны. КНР, в отличие от Европы, которая также инвестирует в Африку, не ставит условий для получения инвестиций. В результате Китай стал кредитором первой инстанции для многих африканских стран.

Европа и Япония также сотрудничают в Азии в проекте по созданию Индо-Тихоокеанского экономического коридора, который должен стать альтернативой китайскому предложению «Один пояс и один путь» — международной инициативе, направленной на совершенствование и создание экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.

По мнению ЕС, эта инициатива является еще одной попыткой монополизировать экономическую сферу этих регионов, подчинив их влиянию КНР.