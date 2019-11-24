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Папа Римский Франциск призвал к ядерному разоружению 

Вести.Ru + ещё 11 1 час назад
Папа Римский обратился с призывом к мировым лидерам
Фото: РИА Новости
Находящийся с визитом в подвергшемся в 1945 году ядерной бомбардировке японском городе Нагасаки Папа Римский Франциск призвал к миру без ядерного оружия. В частности, он подчеркнул, что мир без ядерного оружия возможен, и он необходим.
Понтифик отметил, что Нагасаки — это место, которое свидетельствует о том, какую гуманитарную и экологическую трагедию может принести такое оружие, которое при этом не может защитить от угроз миру или государству.
Также он обратил внимание на проблему использования ресурсов Земли и необходимости построения доверия между людьми, передает РИА Новости.
После посещения Нагасаки Папа Римский Франциск направится в Хиросиму, на которую впервые в мире была сброшена атомная бомба, а на ближайший понедельник назначена его встреча с пострадавшими от цунами и аварии на АЭС "Фукусима-1". Кроме того, в Токио он проведет мессу перед несколькими тысячами верующих.
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Теги:
В мире , Оружие , ФРАНЦИСК , РИА Новости , Нагасаки
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