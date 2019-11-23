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В мире

Житель Германии скончался после «поцелуя» своей собаки 

Газета.Ru 29 минут назад
Мужчина скончался после «поцелуя» своей собаки
Фото: РИА Новости
63-летний житель Германии из города Бремен скончался заразившись инфекцией, которую в организм мужчины занес лизнувший его домашний питомец. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что в организм мужчины попал бактериальный патоген Capnocytophaga canimorsus. Однако ранее такой инфекцией можно было заразиться только через укус.
Житель Германии поступил в больницу с тяжелым сепсисом: по всему его телу была сыпь. Позднее добавились такие симптомы, как синяки и невротические боли. Спустя некоторое время у него отказали почки, печень и кровеносная система, после чего ему диагностировали гангрену.
Уточняется, что врачи в течение долгого лечения реанимировали больного, у которого затем развилась пневмония, а также появилась жидкость в мозге. Родственники мужчины приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.
Теперь медики пытаются установить новые особенности возможности заражения патогеном Capnocytophaga canimorsus.
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Теги:
В мире , Происшествия , Бремен , Германия
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