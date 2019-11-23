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В мире

В ДНР начали показывать лицо премьер-министра 

Lenta.ru
В ДНР начали показывать лицо премьер-министра
Фото: ДАН
СМИ самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали публиковать фото премьер-министра Александра Ананченко. На это обратило внимание издание «Новости Донбасса».
В частности, агентством ДАН были опубликованы фото Ананченко со съезда актива движения «Донецкая республика», который прошел 21 ноября. На встрече также присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.
Первым опубликованным в сети снимком Ананченко «Новости Донбасса» называют фотографию с Ялтинского экономического форума, который прошел в апреле. Рядом с ним находились Денис Пушилин и глава Крыма Сергей Аксенов.
Александр Ананченко был назначен премьер-министром ДНР в декабре 2018 года. До этого занимал посты вице-премьера, а также исполняющего обязанности председателя совета министров республики.
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Теги:
В мире , Денис Пушилин , Сергей Аксенов , Александр Ананченко
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