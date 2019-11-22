Франция построит стокилометровый канал

Франция направит €1,1 млрд из госбюджета на прокладку канала Сена — Северная Европа

"Подписано соглашение о финансировании канала Сена — Северная Европа. Это важный акт в ожидании реализации проекта", — написал он.

Глава региона также приложил к записи фотографию документа с подписями.

В октябре министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен сообщил, что данное соглашение подразумевает выделение €1,1 млрд из бюджета государства. Еще столько же должны были предоставить департаменты Иль-де-Франс, Нор, Уаза, Па-де-Кале и Сомма, однако, как сообщает радио France Bleu, по сравнению с октябрьским планом вклад с их стороны вырос вдвое. Еще два миллиарда будет выделено из фондов Евросоюза . Ожидается, что после подготовительных работ в 2021 году будет развернуто полномасштабное строительство, а сдать канал в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Судоходный канал длиной 107 км должен соединить города Компьень (Уаза) и Обаншёль-о-Бак (Нор) и стать важной транспортной артерией на торговых маршрутах из Бельгии и Нидерландов. Он позволит соединить две крупные группы портов — с французской стороны это Гавр, Руан и Дюнкерк, а со стороны других стран — Гент, Зебрюгге, Антверпен и Роттердам. Также предполагается, что с ростом популярности речных перевозок удастся разгрузить и автострады.

Согласно информации на официальном сайте проекта, благодаря ширине 54 м и глубине 4,5 м по нему смогут передвигаться крупные 185-метровые баржи, "способные вместить столько же груза, сколько 200 грузовиков" каждая. В настоящее время большинство французских каналов, построенных еще в прошлые века и реконструированных в 1930-е — 1950-е годы XX века, просто не подходят для столь крупных барж.