Политику США по сирийской нефти назвали законной

Джеффри назвал политику США по сирийской нефти законной

Политика Соединенных Штатов в отношении нефтяных месторождений в Сирии не является противозаконной, считает спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Я считаю, что это законно", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, считает ли законным желание США сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.

По его словам, задача США состоит в том, чтобы работать с "Сирийскими демократическими силами" (SDF) и гарантировать, что они являются жизнеспособным игроком в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*.

Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода террористов ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил".

Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман заверил, что прибыль от сирийской нефти идет SDF, а не США. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить.

Джеффри указал, что SDF взяли на себя управление этими месторождениями, "сохраняя контроль над тем, чтобы они не попали в руки ИГ*, что является самой важной задачей для США".

"Мы не делаем ничего противозаконного, "Сирийские демократические силы" продолжают работать на этих нефтяных месторождениях, как и раньше, и мы будем содействовать этой работе", — отметил Джеффри.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.