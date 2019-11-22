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Армия

Джеффри назвал политику США по сирийской нефти законной 

РИА Новости 2 часа назад
Политику США по сирийской нефти назвали законной
Фото: Р-Спорт
Политика Соединенных Штатов в отношении нефтяных месторождений в Сирии не является противозаконной, считает спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Я считаю, что это законно", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, считает ли законным желание США сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
По его словам, задача США состоит в том, чтобы работать с "Сирийскими демократическими силами" (SDF) и гарантировать, что они являются жизнеспособным игроком в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*.
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода террористов ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил".
Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман заверил, что прибыль от сирийской нефти идет SDF, а не США. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить.
Джеффри указал, что SDF взяли на себя управление этими месторождениями, "сохраняя контроль над тем, чтобы они не попали в руки ИГ*, что является самой важной задачей для США".
"Мы не делаем ничего противозаконного, "Сирийские демократические силы" продолжают работать на этих нефтяных месторождениях, как и раньше, и мы будем содействовать этой работе", — отметил Джеффри.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Ближний Восток , США , Марк Эспер , Пентагон , Сирия
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