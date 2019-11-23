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Политика

МИД Латвии объяснил запрет на вещание российских каналов 

News.ru + ещё 3
МИД Латвии объяснил запрет на вещание каналов РФ
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Запрет на вещание российских телеканалов принят в Латвии из-за санкций Евросоюза, которые в стране являются обязательными и «имеющими прямое действие». Ограничения действуют в отношении российского бизнесмена Юрия Ковальчука, являющегося конечным бенефициаром медиахолдинга, в который входят запрещённые каналы.
С таким заявлением выступил МИД Латвии, опубликовав его на своём сайте.
В ведомстве также подчеркнули, что данное решение о запрете никак не связано «с ограничением доступа зрителей к альтернативной информации».
Ранее News.ru сообщал, что решение прекратить трансляцию девяти русскоязычных каналов, принятое Национальным советом по электронным СМИ Латвии, является проявлением цензуры со стороны властей республики. Такое заявление сделали в российском посольстве в Риге. Там действия руководства этой страны охарактеризовали как «очередное проявление „свободы слова“ по-латвийски».
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Теги:
В мире , Телевидение , Юрий Ковальчук , МИД , ЕС , Латвия
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