Байдена обвинили в подкупе Порошенко

Джулиани обвинил Байдена в подкупе Порошенко

Петра Порошенко. По мнению Джулиани, Байден подкупил бывшего президента Украины

"Просто отойдите на минуту от этого политического мусора и подумайте, насколько ужасно, что Байден подкупил президента иностранного государства, чтобы уволить прокурора", — сказал Джулиани.

Также он подробно рассказал о своих ролях в попытках противников опорочить президента Дональда Трампа . Кроме того, бывший мэр заявил, что Байден развратил Соединенные Штаты и об этом знают даже на Украине.

Стоит отметить, что эти обвинения пока представлены без доказательств. Они также противоречат большей части показаний, представленных в последние несколько дней должностными лицами иностранных служб перед конгрессом.