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Джулиани обвинил Байдена в подкупе Порошенко 

Газета.Ru 1 час назад
Байдена обвинили в подкупе Порошенко
Фото: РИА Новости
Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани выдвинул неожиданное обвинение против бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает Mediaite.
По мнению Джулиани, Байден подкупил бывшего президента Украины Петра Порошенко.
"Просто отойдите на минуту от этого политического мусора и подумайте, насколько ужасно, что Байден подкупил президента иностранного государства, чтобы уволить прокурора", — сказал Джулиани.
Также он подробно рассказал о своих ролях в попытках противников опорочить президента Дональда Трампа. Кроме того, бывший мэр заявил, что Байден развратил Соединенные Штаты и об этом знают даже на Украине.
Стоит отметить, что эти обвинения пока представлены без доказательств. Они также противоречат большей части показаний, представленных в последние несколько дней должностными лицами иностранных служб перед конгрессом.
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Теги:
В мире , Конфликты , США , Украина , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Рудольф Джулиани , Дональд Трамп , Нью-Йорк
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