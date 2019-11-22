Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Вучич рассказал об отношении к РФ после шпионского скандала
Вучич рассказал об отношении к РФ после шпионского скандала
В мире
Юмашев рассказал о записи обращения Ельцина
Юмашев рассказал о записи обращения Ельцина
Политика
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Армия
Названы главные изъяны в российской армии
Названы главные изъяны в российской армии
Армия

Лукашенко призвал руководителей не нанимать на работу своих любовниц 

News.ru 1 час назад
Лукашенко высказался о любовницах
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководителей нанимать профессионалов, а не «родственников, сыновей и любовниц». Об этом глава государства заявил на совещании по агропромышленному комплексу.
Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов, — сказал Лукашенко.
По словам белорусского президента, необходимо привлекать на должности знающих специалистов, чтобы создать благоприятные условия для развития интеграционных структур, пишет Life.ru.
На совещании он также отметил отрицательную динамику в развитии сельскохозяйственной отрасли в одном из регионов — Витебской области. Лукашенко потребовал от главы Центрального банка Павла Каллаура привлечь банки страны к помощи областным колхозам, писал News.ru.
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
News.ru: последние новости
Вучич не намерен отменять визит в Россию из-за шпионского скандала Вучич не намерен отменять визит в Россию из-за шпионского скандала Ещё одна страна решила отозвать признание Косово Ещё одна страна решила отозвать признание Косово Лукашенко потребовал от банков взять шефство над колхозами Лукашенко потребовал от банков взять шефство над колхозами 
Теги:
В мире , Павел Каллаур , Александр Лукашенко , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вучич рассказал об отношении к РФ после шпионского скандала
Вучич рассказал об отношении к РФ после шпионского скандала 70
Юмашев рассказал о записи обращения Ельцина
Юмашев рассказал о записи обращения Ельцина 5
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Швеция заявила о вторжении российского корабля 238
Названы главные изъяны в российской армии
Названы главные изъяны в российской армии 41
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии 875
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Пожары
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13