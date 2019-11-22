Лукашенко высказался о любовницах

Лукашенко призвал руководителей не нанимать на работу своих любовниц

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководителей нанимать профессионалов, а не «родственников, сыновей и любовниц». Об этом глава государства заявил на совещании по агропромышленному комплексу. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов, — сказал Лукашенко. По словам белорусского президента, необходимо привлекать на должности знающих специалистов, чтобы создать благоприятные условия для развития интеграционных структур, пишет Life.ru. На совещании он также отметил отрицательную динамику в развитии сельскохозяйственной отрасли в одном из регионов — Витебской области. Лукашенко потребовал от главы Центрального банка Павла Каллаура привлечь банки страны к помощи областным колхозам, писал News.ru.

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