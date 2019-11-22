Пока вы не уснули: Путин раскрыл правду о взрыве в Северодвинске 

Газовая война в Европе: никто не хотел замерзать
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Президент РФ Владимир Путин назвал ракетную установку, при испытаниях которой под Северодвинском произошел взрыв, не имеющей аналогов и пообещал продолжить ее совершенствование. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Железных волков» натаскивают на Россию
Литовские войска проводят совместные с НАТО учения на восточной границе с Белоруссией, сообщает Süddeutsche Zeitung. Солдаты отрабатывают действия по сдерживанию условных противников, которых они называют «красными». При этом всем итак понятно, о ком идёт речь. Ведь после событий на Украине в 2014 году литовцы вновь начали бояться «великой державы на Востоке».
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Министерство здравоохранения России, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, допустило ошибку, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
«Убивают!»: аспирант МГУ погиб на глазах полицейских
Аспирант МГУ выпал из окна общежития на глазах полицейских, сообщают СМИ. Правоохранители прибыли по вызову, поскольку соседи пожаловались, что один из жильцов громко кричит, что его убивают. Когда полицейские открыли дверь, то увидели, что по комнате бегает мужчина в неадекватном состоянии. Успокоить его не удалось — внезапно он выпал из окна. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Apple может уйти из России
Компания Apple возможно уйдёт с российского рынка из-за того, что в РФ производителей смартфонов обяжут устанавливать на устройства отечественный софт, заявил Ura.ru эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук. По его словам, у американских специалистов на этот счёт принципиальная позиция.
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
В казни сирийского дезертира принимал участие россиянин Станислав Дычко, выяснили украинские пользователи Facebook, нашедшие его в базе данных сайта «Миротворец».
Пилот делал селфи: как столкнулись два самолета
Селфи, расчесывание усов и опьянение запрещенными веществами привели к столкновению самолетов Военно-морских сил США. Об этом сообщает «Русское оружие».
Москвичей вынудят раскошелиться
Жильцы ста самых дорогих домов, расположенных в центре Москвы, выплатят за 2019 год 1,7 миллиарда рублей налогов на недвижимость. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на материалы агентства Savills.
До слез: только один игрок смог сломать Овечкина
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Капитан «Вашингтона» сейчас крушит всех подряд в НХЛ, но попадало и ему. Дважды от Бержерона: в финале МЧМ и в серии плей-офф с «Бостоном».