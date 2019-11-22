Трамп припомнил старую обиду экс-послу на Украине

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп напомнил, что экс-посол США на Украине Мари Йованович целых полтора-два года не вешала его фотографию в посольстве, сообщает РИА "Новости".
Трамп отметил, что эта женщина затягивала с тем, чтобы повесить его снимок в посольстве, хотя она принимает решения. Он считает, что Йованович плохо отзывалась о нем и не защищала.
"У меня было право сменить посла", — подчеркнул Трамп.
Йованович была посолом США в Киргизии (2005—2008), Армении (2008—2011) и на Украине (2016—2019).