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Трамп припомнил экс-послу на Украине отсутствие его фото в посольстве 

Газета.Ru + ещё 1 39 минут назад
Трамп припомнил старую обиду экс-послу на Украине
Фото: РИА Новости
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп напомнил, что экс-посол США на Украине Мари Йованович целых полтора-два года не вешала его фотографию в посольстве, сообщает РИА "Новости".
Трамп отметил, что эта женщина затягивала с тем, чтобы повесить его снимок в посольстве, хотя она принимает решения. Он считает, что Йованович плохо отзывалась о нем и не защищала.
"У меня было право сменить посла", — подчеркнул Трамп.
Йованович была посолом США в Киргизии (2005—2008), Армении (2008—2011) и на Украине (2016—2019).
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Политика , США , Украина , Мари Йованович , Дональд Трамп , РИА Новости
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