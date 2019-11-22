Трамп припомнил старую обиду экс-послу на Украине

Трамп припомнил экс-послу на Украине отсутствие его фото в посольстве

Трамп отметил, что эта женщина затягивала с тем, чтобы повесить его снимок в посольстве, хотя она принимает решения. Он считает, что Йованович плохо отзывалась о нем и не защищала.

"У меня было право сменить посла", — подчеркнул Трамп.

Йованович была посолом США в Киргизии (2005—2008), Армении (2008—2011) и на Украине (2016—2019).