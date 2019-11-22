Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
В мире
Россия поменяет военную доктрину
Россия поменяет военную доктрину
Армия
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто
Армия
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала
В мире

Трамп похвастался спасением Гонконга от «уничтожения за 14 минут» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 3 часа назад
Трамп похвастался спасением Гонконга от «уничтожения»
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что попросил китайского коллегу Си Цзиньпина не вводить «миллион солдат» в Гонконг, чем спас город.
«Это осложняющий фактор. Если бы не я, Гонконг был бы раздавлен за 14 минут. У него был миллион солдат, стоящих под Гонконгом. И они не двигаются, потому что я позвонил и попросил его: «Пожалуйста, не делай этого. Ты совершишь большую ошибку, это окажет огромное влияние на сделку по торговле», — сказал Трамп в эфире американского телевидения, передает РИА «Новости».
В среду Сенат Конгресса США единогласно одобрил так называемый законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, на что власти Китая выразили протест.
Позднее Китай призвал США прекратить вмешиваться в дела Гонконга.
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Вучич подтвердил предстоящий визит в Россию Вучич подтвердил предстоящий визит в Россию МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну СМИ поговорили якобы с участником расправы над пленным в Сирии СМИ поговорили якобы с участником расправы над пленным в Сирии 
Теги:
В мире , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Конгресс США , РИА Новости , Гонконг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне 100
Россия поменяет военную доктрину
Россия поменяет военную доктрину 45
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто 40
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала 86
В Каталонии замаячил солсберецкий шпиль
В Каталонии замаячил солсберецкий шпиль 18
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Пожары
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение