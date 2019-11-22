Террориста задержали в Испании

В Испании задержали подозреваемого в терроризме

Как сообщает Гражданская гвардия, 26-летний мужчина (инициалы Y. T. O) подозревается в преступлениях, связанных с восхвалением и распространением идей терроризма. Как установило следствие, мужчина собирал информацию пропагандистского содержания различных террористических групп, в первую очередь, ИГ*, "полностью перенял самые жестокие постулаты этих групп, оправдывая и восхваляя их нападения на "неверных", призывая мусульман к вооруженной борьбе".

Кроме того, подозреваемый "активно искал" сведения о производстве взрывных устройств, в том числе TATP (трипероксид ацетона), известного как "мать сатаны", а также информацию о "техниках для осуществления нападений и убийств".

Правоохранительные органы проводят обыски в его доме, пытаясь установить сеть контактов. Кроме того, планируется опросить несколько человек из его окружения.

Операция проводилась при сотрудничестве с Европолом. *Террористическая организация, запрещенная в России