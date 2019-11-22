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Ещё одна страна решила отозвать признание Косово 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Ещё одна страна решила отозвать признание Косово
Фото: РИА Новости
Карликовое государство Науру, расположенное на одноимённом коралловом острове в Тихом океане, отозвало признание Косово.
Об этом сообщает RNS со ссылкой на МИД Сербии. Замглавы внешнеполитического ведомства Науру вручил министру иностранных дел Сербии Ивице Дачичу копию записки, направленной в сербское посольство в Австралии. В послании говорится, что признание Косово было преждевременным и противоречило принципам резолюции Совбеза ООН 1244. В записке также сообщается, что Науру прекратит все дипломатические контакты с непризнанным государством.
Число государств — членов ООН, не признающих Косово, таким образом достигло 95. Науру стало 17-й страной сначала признавшей суверенитет Приштины, а затем отозвавшей признание. Одним из таких государств в августе стало Того, передавал News.ru. Россия также отказывается признавать Косово.
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Теги:
В мире , МИД , Совбез ООН , ООН , Науру , Сербия
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