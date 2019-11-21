Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
В мире
В ЧВК Вагнера отреагировали на "казнь" в Сирии
В ЧВК Вагнера отреагировали на "казнь" в Сирии
В мире
Диетолог объяснила, что сгубило Началову и Гурченко
Диетолог объяснила, что сгубило Началову и Гурченко
Шоу-бизнес
В Москве арестовали подельника главного вора России
В Москве арестовали подельника главного вора России
Криминал

Более 130 тыс. человек участвуют в общенациональной забастовке в Колумбии 

ТАСС 1 час назад
Массовая забастовка проходит в Колумбии
Фото: Reuters
Число участников общенациональной забастовки в Колумбии превысило 130 тыс. человек. Об этом в четверг сообщил глава национальной полиции генерал Оскар Атеортуа.
"В настоящее время в манифестациях участвуют более 132 тыс. человек", — заявил он, чьи слова приводит газета El Tiempo.
Представитель правоохранительных органов отметил, что наиболее сложная ситуация сложилась в городе Кали (столица западного департамента Валье-де-Каука), где были сожжены 11 транспортных средств, а семь полицейских были ранены.
В четверг по всей Колумбии проходят манифестации и акции протеста. Граждане намерены высказать свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке. Для обеспечения порядка власти приняли решение закрыть все сухопутные и речные границы до утра пятницы.
Видео дня. Голая блондинка поставила крест на карьере судьи
ТАСС: последние новости
Вучич: Сербия не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ Вучич: Сербия не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ Трамп раскритиковал власти Ирана за отключение интернета в стране Трамп раскритиковал власти Ирана за отключение интернета в стране Reuters: Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400 Reuters: Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400 
Теги:
В мире , Иван Дуке , Администрация Президента РФ , МВД , Колумбия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором
Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором 54
В ЧВК Вагнера отреагировали на «казнь» в Сирии
В ЧВК Вагнера отреагировали на «казнь» в Сирии 771
Диетолог объяснила, что сгубило Началову и Гурченко
Диетолог объяснила, что сгубило Началову и Гурченко 4
В Москве арестовали подельника главного вора России
В Москве арестовали подельника главного вора России 4
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском 233
Видео
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
00:43
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
Шоу-бизнес
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
04:54
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Политика
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
00:22
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
01:39
Переданные Россией корабли вернулись на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение