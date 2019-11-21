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Политика

Вучич: Сербия не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Президент Сербии подтвердил преданность России
Фото: РИА Новости
Сербия останется привержена политике военного нейтралитета и не будет вступать ни в НАТО, ни в ОДКБ. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции.
"Мы свою политику по отношению к России не будем менять. Мы остаемся в братских отношениях, мы не будем менять политику, не вступим в НАТО или ОДКБ. Случившееся ("шпионский скандал" с участием, предположительно, представителя военного атташата РФ в Сербии — прим. ТАСС) укрепило нас на позициях военного нейтралитета и независимости", — заявил он.
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Теги:
В мире , Политика , Александар Вучич , НАТО , ИТАР-ТАСС , Сербия
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