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Криминал

Нетаньяху объявил о попытке переворота в Израиле 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Нетаньяху объявил о попытке переворота в Израиле
Фото: РИА Новости
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение предъявить ему обвинения в коррупции и мошенничестве «попыткой переворота».
«То, что мы видим сегодня, является попыткой переворота против премьер-министра на основе ложных утверждений», — приводит слова Нетаньяху ТАСС.
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что проинформировал адвокатов Нетаньяху о решении предъявить обвинения по трем делам, которые «основаны на тысячах доказательств».
Как подчеркнул Мандельблит, он пошел на такой шаг только после того, как не осталось сомнений, что «доказательная база достаточна».
Генпрокурор отметил, что лишь суд «может приговорить» главу израильского кабмина.
Напомним, Нетаньяху предъявят обвинения по так называемому «делу 4000» о коррупции, а также по делам «2000» и «1000» о мошенничестве и обмане общественного доверия. Впервые в истории обвинения будут предъявлены действующему премьеру.
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Теги:
В мире , Биньямин Нетаньяху , ИТАР-ТАСС , Израиль
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