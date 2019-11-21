Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором 

Путин предрек распад Евросоюза
Президент России Владимир Путин предрек распад Европейского союза, и это не случайно. Об этом пишет «Взгляд».
Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35
Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57, сообщил Defense News на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов.
«Чушь»: Путин о новом порядке медосмотра водителей
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал ситуацию с введением нового порядка медосмотра водителей, спровоцировавшую очереди в диспансерах. Об этом сообщает РИА Новости.
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Эксперты Национального Бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитали, что за минувшие 10 месяцев россияне набрали автокредитов на 600 миллиардов рублей, сообщает «Газета.ru». Аналитики связывают статистику с действующими программами господдержки, российским менталитетом и желанием автолюбителей устроиться на подработку в такси.
«Денег нет»: Кудрин отказал нищему в подаянии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказал бездомному москвичу в помощи. Об этом в своем фейсбуке рассказал журналист «Новой газеты» Кирилл Мартынов.
Зеленский запретит украинцам общение с русскими
Новые власти Украины ограничивают общение между украинцами и россиянами точно так же, как и прежние. Об этом, как сообщает РИА Новости, депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил в эфире местного телевидения.
Эксперт Госдумы устроил стрельбу в Москве
Инстаграм
Эксперт Госдумы РФ, Совета Европы и ОБСЕ по кибербезопасности Илья Сачков открыл огонь по извозчикам в столичной пробке из газового пистолета, сообщает РЕН ТВ. Специалист потребовал от таксистов освободить дорогу в то время, как все вместе стояли в заторе.
Россиянам придется платить за счет в банке
Российские банки могут повысить имеющиеся и ввести новые комиссии. Об этом принадлежащим Демьяну Кудрявцеву «Ведомостям» заявил партнер McKinsey & Company Сергей Крылов.
Скабеева высмеяла требования Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть все оборудование с кораблей, переданных Россией.
Выяснилась причина исчезновения российского футболиста
Футболист Заур Садаев, который ранее не вернулся в расположение турецкого клуба за который выступал, разорвал контракт с командой, сообщает «Чемпионат». Причиной поступка спортсмена стали нерешенные финансовые вопросы с руководством клуба.