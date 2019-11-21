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Пока вы не уснули: Россия поставила Турцию перед выбором 

Рамблер 57 минут назад

Путин предрек распад Евросоюза

Президент России Владимир Путин предрек распад Европейского союза, и это не случайно. Об этом пишет «Взгляд».

Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35

Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57, сообщил Defense News на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов.

«Чушь»: Путин о новом порядке медосмотра водителей

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал ситуацию с введением нового порядка медосмотра водителей, спровоцировавшую очереди в диспансерах. Об этом сообщает РИА Новости.

Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах

Эксперты Национального Бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитали, что за минувшие 10 месяцев россияне набрали автокредитов на 600 миллиардов рублей, сообщает «Газета.ru». Аналитики связывают статистику с действующими программами господдержки, российским менталитетом и желанием автолюбителей устроиться на подработку в такси.

«Денег нет»: Кудрин отказал нищему в подаянии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказал бездомному москвичу в помощи. Об этом в своем фейсбуке рассказал журналист «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

Зеленский запретит украинцам общение с русскими

Новые власти Украины ограничивают общение между украинцами и россиянами точно так же, как и прежние. Об этом, как сообщает РИА Новости, депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил в эфире местного телевидения.

Эксперт Госдумы устроил стрельбу в Москве

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Эксперт Госдумы РФ, Совета Европы и ОБСЕ по кибербезопасности Илья Сачков открыл огонь по извозчикам в столичной пробке из газового пистолета, сообщает РЕН ТВ. Специалист потребовал от таксистов освободить дорогу в то время, как все вместе стояли в заторе.

Россиянам придется платить за счет в банке

Российские банки могут повысить имеющиеся и ввести новые комиссии. Об этом принадлежащим Демьяну Кудрявцеву «Ведомостям» заявил партнер McKinsey & Company Сергей Крылов.

Скабеева высмеяла требования Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть все оборудование с кораблей, переданных Россией.

Выяснилась причина исчезновения российского футболиста

Футболист Заур Садаев, который ранее не вернулся в расположение турецкого клуба за который выступал, разорвал контракт с командой, сообщает «Чемпионат». Причиной поступка спортсмена стали нерешенные финансовые вопросы с руководством клуба.
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Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Вадим Рабинович , Кирилл Мартынов , Виктор Кладов , Алексей Кудрин , Сергей Крылов , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева , Заур Садаев , Владимир Путин , Илья Сачков , Демьян Кудрявцев , ЕС , Ростех , ОБСЕ , Совет Европы , Госдума , Счетная палата , Верховная Рада , Газета.Ru , Ведомости , РЕН ТВ , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Reuters , Турция
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