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СМИ узнали о расследовании «вмешательства» России в референдум в Каталонии 

Rambler News Service + ещё 3 1 час назад
СМИ узнали о «вмешательстве» России в дела Каталонии
Фото: Reuters
Национальный суд Испании начал расследование о предполагаемом «вмешательстве» России в события, связанные с попытками организовать референдум о независимости Каталонии. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на три источника.
«Судья Национального суда Мануэль Гарсия-Кастельон открыл расследование отношении предполагаемой деятельности группы в Каталонии, связанной с российскими спецслужбами», — пишет издание.
Следствие будет вести комиссия Национальной полиции Испании, которая специализируется на борьбе с терроризмом.
Расследование будет сосредоточено на деятельности некого элитного воинского подразделения 29155, которое разведслужбы ряда стран связывают с дестабилизирующей активностью в Европе. Суд хранит информацию о предварительном производстве в тайне, отмечает издание.
Ранее газета The New York Times писала о существовании такого подразделения, утверждая, что, по мнению западных разведслужб, оно причастно к кампании по дестабилизации обстановки в Молдавии, попытке переворота в Черногории и отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум об отделении от Испании. Из 3 млн человек, принявших участие в голосовании, 90% выступили за независимость от королевства.
27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о провозглашении независимости региона, но Мадрид не признал ее, распустил местное правительство, взял на себя управление Каталонией и объявил о досрочных выборах. 30 октября Генпрокуратура Испании подала два иска против властей и политиков Каталонии за «бунт, мятеж и растрату». Перед судом должны были предстать экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и другие члены правительства, а также экс-спикер каталонского парламента Кармэ Форкадель и другие политики.
31 октября Конституционный суд Испании приостановил декларацию о независимости Каталонии. 14 октября 2019 года Верховный суд Испании приговорил организаторов референдума о независимости Каталонии к тюремным срокам от 9 до 13 лет, сообщал El Pais. Среди осужденных — бывший замглавы Женералитата Каталонии (Высший орган самоуправления автономного сообщества Каталонии) Ориол Юнкерас и экс-спикер парламента Карме Форкаделл. Приговоры стали причиной массовых протестов в регионе.
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Теги:
В мире , Политика , Сергей Скрипаль , ГРУ , New York Times , Испания , Каталония
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