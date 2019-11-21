США вновь давит на Турцию из-за С-400

Госдеп призвал Турцию отказаться от С-400

Для улучшения турецко-американских отношений Анкаре необходимо отказаться от российских зенитных-ракетных комплексов С-400, заявили в Госдепе . Об этом пишет издание Sondakika.

Как отметили в ведомстве, "у Турции есть выбор".

Кроме того, американские дипломаты в очередной раз пригрозили, что могут ввести санкции против Анкары из-за покупки С-400.

Подобное заявление Госдеп сделал на фоне предстоящих переговоров Турции и США по вопросу приобретения российских ЗРК.

Ранее ситуацию с С-400 также обсуждали президенты Дональд Трамп и Тайип Эрдоган. Как отметил турецкий лидер, Анкара не собирается отказываться от российского оружия.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 полностью введут в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки.