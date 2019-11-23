Трамп готовится противостоять импичменту

Как Трамп и его сторонники готовятся противостоять импичменту в сенате

Главный заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что президент США Дональд Трамп Трамп сам хочет рассмотрения вопроса импичмента, но в сенате.

«Я говорил с президентом об этом сегодня вечером. …Президент не сделал ничего незаконного. Он хочет, чтобы это понятно и чётко было объяснено американскому народу. При этом он считает, что у палаты представителей нет никаких оснований для дальнейшего продолжения (процедуры импичмента. — RT). Но если они будут настаивать, то он хочет, чтобы рассмотрение дела проходило в сенате», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Трамп хочет привлечь таких свидетелей, «как Адам Шифф, как разоблачитель (аноним, подавший жалобу на звонок Трампа Зеленскому. — RT), а также Хантера Байдена и Джо Байдена».

«Он утверждает, что если палата представителей будет и дальше настаивать на этой чепухе и продолжит навязывать американскому народу ложную и неправомерную процедуру (импичмента. — RT), то пусть вопрос передаётся в сенат, он хочет рассмотрения в сенате», — сказал Гидли.

Отметим, что в сенате вопрос об отстранении президента США от власти будет решаться, если за импичмент Трампа после слушании в нижней палате проголосует большая часть членов палаты представителей конгресса.

Одностороннее расследование

Напомним, что ещё в сентябре на фоне скандала из-за июльского звонка президента Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. К расследованию обстоятельств этого звонка приступили в комитетах конгресса.

При этом представители доминирующей в палате представителей Демократической партии обвиняли Трампа в давлении на Зеленского и попытке использовать своё служебное положение как президента США в личных целях — для инициирования расследования против экс-вице-президента Джо Байдена. Байден считается одним из фаворитов демократов в предвыборной гонке 2020 года, а значит, возможным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах.

Сын же Байдена — Хантер — после украинского майдана вдруг вошёл в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Пытавшийся расследовать дела компании украинский генпрокурор Виктор Шокин был уволен. При этом Джо Байден открыто признавал, что чиновника уволили под его давлением.

Однако американский конгресс возмутила не деятельность семьи Байденов, а просьба Трампа Зеленскому расследовать обстоятельства увольнения Шокина.

На закрытые слушания в комитеты конгресса были вызваны и давали показания ключевые чиновники, имевшие отношение к связям США и Украины. Среди них экс-посол США на Украине Мэри Йованович , временный поверенный США в делах в этой стране Уильям Тэйлор, посол США в ЕС Гордон Сондланд, бывший спецпредставитель конгресса США по Украине Курт Волкер и бывший советник Трампа по вопросам, связанным с Россией, Фиона Хилл

31 октября палата представителей одобрила резолюцию о начале публичной фазы импичмента Трампа. 13 ноября в конгрессе начались открытые слушания по вопросу импичмента президента США.

За это время из показаний вызванных конгрессом свидетелей американцы узнали, что представители администрации Трампа и его адвокат Руди Джулиани обсуждали друг с другом и с сотрудниками администрации Владимира Зеленского перспективы возбуждения на Украине уголовного дела против связанной с семейством Байденов компании Burisma, а также услышали мнение ряда сотрудников администрации Трампа, что разговор президента со своим украинским коллегой был «неуместным» и даже услышали, что подполковнику армии США и директору европейского департамента Совета нацбезопасности Александру Виндману трижды предлагали стать министром обороны Украины.

Узнали они и о том, что президент Трамп лично распорядился заморозить военную помощь Украине, что пришлось как раз на период, когда предпринимались попытки добиться от Киева расследования по Burisma.

Дональд Трамп неоднократно называл происходящее охотой на ведьм. Представители его администрации и ведущие политики-республиканцы также резко критиковали расследование в палате представителей, отмечая его предвзятость и односторонний характер.

Так, Трамп требовал раскрыть личность человека, который подал жалобу на его разговор с Зеленским в рамках аппарата Национальной разведки США, с которой и началась вся история с импичментом. Демократы заявляли, что президент угрожает ценному свидетелю и отказывались сообщать о ком, идёт речь. При этом СМИ отмечали, что информатор может быть связан с одним из кандидатов в президенты от Демпартии.

Отказало демократическое руководство палаты представителей и конгрессменам-демократам, требовавшим допросить в рамках расследования по импичменту Трампа Хантера Байдена.

«Что касается голосования в нижней палате, то с вероятностью 80% демократическое большинство проголосует за импичмент и передачу дела в сенат, — отметил в беседе с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий. — Единственная проблема демократов состоит в том, что за импичмент будут голосовать строго по партийной принадлежности. Значит, будет продемонстрировано, что это не попытка выяснения правды, а чисто политическое, партийное действо».

Битва в сенате

Как отмечают эксперты, расследование и даже голосование по импичменту президента в нижней палате конгресса вовсе не гарантируют его отстранения от власти. По американским законам решающее слово остаётся за сенатом.

В верхней палате, после того как за резолюцию по импичменту простым большинством голосов проголосует нижняя, должны будут провести свои слушании по этому вопросу. При этом, чтобы отстранить Трампа от должности понадобится 2/3 голосов сенаторов. Сейчас же большинство в сенате у партии президента — республиканцев.

«В этом случае ясно, что у Трампа и поддерживающих его республиканцев появится шанс сделать то, что им не дали сделать в палате представителей. А именно рассмотреть не только украинское дело, а ещё и все дела администрации Обамы, которые были направлены против кандидата, а потом против президента Трампа», — считает Дмитрий Дробницкий.

21 октября руководитель юридического комитета сената Линдси Грэм направил госсекретарю Майку Помпео запрос о предоставлении документов по контактам между Джо Байденом, Хантером Байденом, представителями администрации Барака Обамы и украинским президентом Петром Порошенко.

Как отмечается в письме Грэма, это необходимо «для содействия в получении ответов на вопросы касательно заявлений о том, что вице-президент Джо Байден сыграл определённую роль в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина с целью прекращения расследования в отношении компании, на которую работал его сын».

В тот же день Грэм анонсировал, что 9 декабря генеральный инспектор Минюста США Майкл Горовиц представит доклад о том, нарушало ли ФБР законодательство США во время слежки за штабом Трампа в 2016 году. А 11 декабря Горовиц даст показания в сенате.

Как отмечает CNN, ссылаясь на свои источники, в докладе генерального инспектора Минюста содержится информация, о том, что некий сотрудник ФБР, находящийся под следствием, подделал документ, связанный с обстоятельствами слежки за одним из сотрудников предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Ранее сам Дональд Трамп не исключал, что также может выступить в рамках слушаний по импичменту.

«Если туда действительно придёт Дональд Трамп, это пойдёт не на пользу его оппонентам. Он их публично просто размажет», — заявил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

Демократы перед выбором

По словам Дмитрия Дробницкого, набрать нужное число сенатора-республиканцев, которые рискнут пойти на «политическое самоубийство», проголосовав за импичмент Трампа, просто невозможно.

«Никаких наручников, никакой тюрьмы, никакой отставки — ничего этого не будет», — утверждает политолог.

В том, что отстранение Трампа через процедуру импичмента невозможно, уверен и Александр Асафов.

«Демократы, обвинители Трампа, просто выставят себя на смех. Президент США хочет подвергнуть оппонентов публичной порке, доказав, что у них нет никаких аргументов, кроме ненависти к Трампу», — полагает эксперт.

По словам Дмитрия Дробницкого, показав, что они готовы к расследованию в сенате, которое коснётся и демократов, Трамп и его союзники поставили своих противников перед трудноразрешимой дилеммой.