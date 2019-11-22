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Происшествия

Полциия задержала шесть человек на митинге у здания Госбезопасности в Тбилиси 

ТАСС + ещё 6 3 часа назад
В Тбилиси вновь задержали протестующих
Фото: РИА Новости
Сотрудники МВД Грузии задержали шесть участников акции протеста в пятницу за проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в Тбилиси у здания Службы Госбезопасности (СГБ). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.
"Задержаны шесть человек по статьям 173 (неподчинение законным требованиям полиции) и 166 (мелкое хулиганство) Кодекса административных правонарушений Грузии", — сказала сотрудница пресс-службы.
Гражданские активисты пришли к зданию СГБ, чтобы повесить у входа цепь и замок, ставшие символами протестного движения в Грузии последних дней. Полиция не дала им этого сделать, после чего началась потасовка. Митингующие пытались перекрыть проспект Важи-Пшавела, где находится здание СГБ. Во время потасовки и были зарежаны демонстранты.
Участники акции заявляют, что на данный момент они выясняют куда перевели задержанных, чтобы пойти и опротестовать их арест у изоляторов временого задержания.
В понедельник сотрудники спецназа МВД Грузии разогнали демонстрантов, которые с воскресенья держали в блокаде все входы в здание законодательного органа. Применялись водометы и слезоточивый газ, четыре человека получили травмы, а 37 были задержаны.
За день до разгона сторонники оппозиционных политических партий приняли участие в многотысячном митинге в Тбилиси на проспекте Руставели, требуя проведения внеочередных выборов по пропорциональной системе. На митинге лидеры "Единого национального движения" и "Европейской Грузии — Движения за свободу" приняли решение пикетировать все входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Там же они развернули палатки.
Волна митингов
Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия".
Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили — именно он анонсировал в июне переход от смешанной к пропорциональной системе выборов. Очередные выборы в парламент должны пройти в октябре 2020 года.
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Теги:
В мире , МВД , Грузия , Тбилиси
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